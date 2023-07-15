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全美逾1/3夫妻「睡眠離婚」 不受鼾聲打擾睡更好

記者胡玉立／綜合報導
在睡眠時不受干擾，越來越多伴侶「睡眠離婚」。(Getty Images)
在睡眠時不受干擾，越來越多伴侶「睡眠離婚」。(Getty Images)

美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine)調查發現，超過三分之一國人表示，偶爾或一直與伴侶分房睡。這種分開睡覺的做法被稱為「睡眠離婚」(sleep divorces)，目的是幫助自己入睡並維持睡眠狀態，不受打鼾、搶被子或鬧鈴等干擾。

該組織對美國2005名成年人調查發現，43%的千禧一代經歷過「睡眠離婚」，其次是X世代(33%)、Z世代(28%)和嬰兒潮一代(22%)。

美國睡眠醫學會發言人、肺科醫生科斯拉(Seema Khosla)10日表示，睡眠品質不佳會讓人情緒惡化，睡眠不足者更可能與伴侶起爭執，還可能埋怨讓自己睡眠中斷的人，導致關係出現負面影響；「睡個好覺，對健康和幸福都很重要，有些夫婦為整體健康著想而選擇分居，也就不足為奇了。」

科斯拉還說，雖然「睡眠離婚」這個詞聽來很刺耳，但它只表示人們優先考慮睡眠品質。

美國睡眠醫學會顧問弗林-埃文斯(Erin Flynn-Evans)表示，研究顯示，同床者患有睡眠障礙或雙方的睡眠時間類型、偏好不同，可能影響彼此的睡眠。睡眠臨床醫生往往可以根據同睡的另一半的說法，像是指出對方打鼾聲很大等等，來幫助識別出患有睡眠障礙的患者。

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