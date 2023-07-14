翻來覆去睡不著 睡前別吃4食物

睡前吃冰淇淋、起司、餅乾、糖果都會影響睡眠品質。(Getty Images)

想睡個好覺，除了許多人明顯忌諱的咖啡 之外，專家建議睡前別吃以下四種食物。

乳製品

臨床心理學家布儒斯(Michael Breus)以他個人經驗建議，絕對不要睡前兩三小時吃冰淇淋或像是起司等乳製品。

身兼美國睡眠醫學 院研究員的布儒斯說，避開乳製品的理由是它所含的飽和脂肪，根據2016年臨床睡眠醫學期刊，會讓人淺眠，無法達到恢復精力的睡眠品質。

睡前吃冰淇淋、起司、餅乾、糖果都會影響睡眠品質。(Getty Images)

辣食

布儒斯絕對不建議吃消夜撒些是拉差醬(Sriracha)或辣椒醬，「研究人員認為，辛辣食物所含的辣椒素(capsaicin)是讓人難以入眠的罪魁禍首，因為它會升高體溫，干擾睡眠。」

辣味食物也容易導致消化不良或胃酸逆流，或讓逆流問題更嚴重，使人難以入睡。

太甜或太鹹的點心

洋芋片、餅乾、糖果是許多人的夜間點心、零食，問題出在這些零嘴通常是高糖分、高熱量的原料做成，代謝專家畢克曼(Benjamin Bikman)說，這些零食入口會飆高血糖 。若能保持血糖低，體溫、心跳速率也低，較容易睡得好。

畢克曼也儘量睡前不吃麥片，因為「不但睡前血糖飆高，還覺得肚子飽飽的，很不舒服。」

水牛城大學護理學院研究助理教授魏斯(Carleara Weiss)說，高糖分、鹽分和脂肪的點心，會影響人的生理時鐘，減少睡眠時間，降低睡眠品質。

酒類

有人認為睡前一杯酒，容易讓人昏昏欲睡，有助睡眠，但是魏斯引述研究報告說恰恰相反，因為酒精會縮短快速眼動睡眠期(與睡夢、保持記憶有關)，增加半夜醒來的次數，破壞睡眠品質。

若嘴饞得非吃點東西不能睡，克里夫蘭醫療診所建議希臘優格、蒸熟或生吃青菜、水果、花生醬或黑巧克力。