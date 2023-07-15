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攝取天然褪黑激素 「這款堅果」吃出一覺好眠

編譯徐薏茹／綜合報導
開心果擁有最高含量褪黑激素的堅果，有助於睡眠品質。(Getty Images)
開心果擁有最高含量褪黑激素的堅果，有助於睡眠品質。(Getty Images)

褪黑激素(Melatonin)是一種由大腦產生、能促進睡眠的賀爾蒙，其主要功能之一為控制晝夜節律(circadian rhythm)，而植物同樣含有不同的褪黑激素濃度，堅果、穀物、水果、麥片均可作為褪黑激素的供給來源。

褪黑激素含量高

根據「神經學」(Neurologia)刊登的文章，人體產生褪黑激素的速度會隨著年紀增長趨緩，因此食用富含褪黑激素的食物能幫助維持健康以及良好的睡眠品質。

而在各式各樣的堅果中，開心果(pistachio)擁有最高含量的褪黑激素。開心果是營養豐富的植物性零食，能提供多種營養維持健康，包括褪黑激素、植物性蛋白、纖維與抗氧化劑，是適合每天食用的優質堅果。

蛋白質 補充色胺酸

胺基酸(amino acids)是構成蛋白質的基本單位，開心果含有所有九種必需胺基酸，包括色胺酸(tryptophan)。根據研究，人體利用色胺酸製造血清素(serotonin)，血清素是一種已知可幫助睡眠的激素，在人體的睡眠－清醒周期中發揮重要作用。

低濃度的色胺酸與失眠有關，食用開心果則能幫助補充色胺酸。

幫助血糖平衡

開心果是一種低升糖指數(Glycemic index，GI)食物，由於含有高蛋白質、纖維，以及低碳水化合物含量，所以不會導致血糖迅速升高。較佳的血糖平衡可以幫助預防心臟疾病與新陳代謝疾病。

富含抗氧化劑

開心果富含具有抗氧化功能的生物活性化合物，包括黃酮醇(Flavonols)、異黃酮(isoflavones)、花青素(anthocyanins)等。

研究表明，富含抗氧化劑的歐洲酸櫻桃(Tart cherry)可能有助於降低氧化壓力(Oxidative stress)，並促進抗炎過程，進而改善睡眠。

開心果擁有最高含量褪黑激素的堅果，有助於睡眠品質。(Getty Images)
開心果擁有最高含量褪黑激素的堅果，有助於睡眠品質。(Getty Images)

血糖 蛋白質 失眠

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