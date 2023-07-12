大麻氣味飄入宅…華府婦告鄰居勝訴 法官令停止吸麻

華府一名76歲婦人深受隔壁傳來的藥用大麻味道困擾，出現失眠及健康問題，向法院提告要求法官介入處理獲判勝訴。(Getty Images)

華盛頓特區一名住在公寓的76歲婦女不勝鄰居吸大麻氣味飄進她的寓所，於是一狀告到法院，特區法官裁定其鄰居必須停止吸大麻。

原告謝潑德(Josefa Ippolito-Shepherd)在提出的訴訟指稱，大麻味飄進她位於克里夫蘭公園(Cleveland Park)的公寓單位後，她便開始出現睡眠困難等健康問題，於是控告隔壁房子的房東法塞羅圖(Angella Farserotu)及房客卡克特(Thomas Cackett)。但兩人辯稱對原告的健康沒有法律責任，並表示在華盛頓特區大麻是合法的。

卡克特說，他吸食藥用大麻是為了紓緩因體力工作所造成的疼痛。

但法官斯科特(Ebony Scott)裁定，雖然原告無法證明她有權獲得賠償，但證明了這種氣味是造成個人干擾，於是下令卡克特停止吸大麻。法官說，儘管卡克特獲得了購買大麻的許可，但他沒有造成干擾的許可。

謝潑德在法官裁決後表示，從公共衛生的角度來看，這是巨大的勝利。

大麻在聯邦仍然是非法的，根據聯邦法律，即使出於獲准的醫療原因，如被發現吸食大麻，他也會被驅逐及逮捕；但各州陸續將大麻合法化 ，除引起罪案等刑事問題外，在民事方面陸續出現問題，例如氣味造成滋擾即是其中之一，加州 一些城市已考慮在公寓等有多元單位的住宅內實行禁菸令。

公共衛生專家指出，二手大麻與二手菸一樣，具有相同的致癌 毒素。