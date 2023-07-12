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花園如何養出茂盛植物 同時省水省錢？

編譯周靜芝 / 綜合報導
在植物周圍的土壤上鋪設彈性多孔橡膠或織物軟管是另一灌溉方式。美聯社
在植物周圍的土壤上鋪設彈性多孔橡膠或織物軟管是另一灌溉方式。美聯社

美聯社生活頻道專欄作者達米雅諾（Jessica Damiano）表示，先前她都是用手為植物澆水，但多年下來這項工作已變得讓人厭煩；今年她終於在菜園裡安裝了水管。

達米雅諾說，站在戶外拿根水管澆水，可不是她心中想要的休閒時光，但這樣做能將水精確地澆灌到根部以上的土壤，確保水落在需要的地方。她說，這樣可避免浪費，並能有效預防白粉病（powdery mildew）等疾病，對植物、環境和水費都有好處。

她表示，在植物周圍的土壤上鋪設彈性多孔橡膠或織物軟管是另一首選的灌溉方式，因為可以讓水緩慢滲入根部；滴水系統裝置也有類似作用。

其他簡便的省水方法

何時澆水、澆多少？也和省水有關。達米雅諾說，早上澆水可以讓水在太陽太熱前滲入土壤深處；如果稍晚再澆水，大部分水在發揮作用前就會從土壤表面蒸發掉。再晚一些，水分可能會滯留一夜，讓植物有發霉、感染黴菌和真菌的風險。

而如何澆水與何時澆水同樣重要。達米雅諾說，每天給植物快速澆水對根系沒有任何好處；根據植物的不同，根系可能會伸入土壤一英尺或更多，因此澆水最好少而深。

她表示，當土壤非常乾燥時，更要放慢澆水速度，否則水會滲透不到地表就流走了，就像太乾燥的海綿難以吸收溢出的水一樣。

水的收集和再利用

達米雅諾說，煮麵條、蔬菜雞蛋的水也可以回收利用，而不是將其倒入下水道，只要沒有加鹽即可，而除濕機的水也同樣可以再利用。

可將排水管改道，流入雨水收集桶中，然後用收集到的水來澆灌植物。美聯社
可將排水管改道，流入雨水收集桶中，然後用收集到的水來澆灌植物。美聯社

達米雅諾建議將排水管改道，流入雨水收集桶中，然後用收集到的水來澆灌植物；或使用轉接頭將花園軟管或浸泡軟管連接到雨水桶底部的水嘴孔上。

有些植物比其他植物更「口渴」

在設計花園時，通常會考慮什麼植物與什麼植物搭配好看，以及每種植物對陽光的需求。此外，達米雅諾說，還要考慮對水的需求，以免給耐旱植物澆水過多，卻尚未滿足還「口渴」的植物。

基於同樣原因，達米雅諾說，如果使用自動噴灑系統，最好將草坪與樹木、灌木、地被植物、多年生植物和一年生植物分開；而自動噴灑系統會弄濕附近植物的葉片，使它們容易生病。

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