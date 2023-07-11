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眼睛的顏色 透露4個健康訊息

記者張聲肇/即時報導
眼睛的顏色能看出一個人的健康情況。(Photo by Marina Vitale on Unsplash)
眼睛的顏色能看出一個人的健康情況。(Photo by Marina Vitale on Unsplash)

眼睛的顏色是天生的，改變不了，卻能看出一個人的健康情況，例如，眼虹膜顏色的深淺，可以透露四個健康訊息，值得我們注意。

第一，眼睛深色的人較不易罹患黃斑性病變。美國眼科醫學會財務長、新澤西州Omni眼科醫院院長昆因（ Christopher Quinn）說，虹膜顏色深，可擋住紫外線，虹膜顏色淺的人，容易讓紫外線「射進」眼睛，導致視網膜退化，造成黃斑性病變。

第二，深色的眼睛表示罹患黑色素瘤的機率較低。「癌症傳染病學、生物標誌與預防」期刊發表過的研究報告，檢驗500名6到10歲白人兒童曝曬太陽4年的基因樣本，發現藍眼兒童比其他眼色的兒童更容易長痣。

兒童時期長多少痣，和年長後罹患黑色素瘤的機率成正比。其他研究也指出，藍眼或綠眼人眼部罹患黑色素瘤的風險較高，主要因為他們眼睛的「濾光」功能較弱，擋不住陽光的傷害。

昆因說，不論眼睛甚麼顏色，戴上能擋住99-100%的紫外線的太陽眼鏡，或是能夠吸收紫外線的隱形眼鏡總沒錯。

第三，淺色眼睛的人較不容易得白斑病（vitiligo）。白斑病是自動免疫系統疾病，患者免疫系統攻擊健康的顏色細胞，導致皮膚出現斑疹。

科羅拉多大學醫學院研究人員追蹤3000名白斑病患，發現13種基因與白斑病有關。

有白斑病的人，比沒有白斑病的人，眼睛的顏色較不可能是藍色或灰色。白斑病患者也較容易罹患其他免疫系統疾病，如紅斑狼瘡、1型糖尿病和甲狀腺疾病。

第四，深色眼睛的人酒量不如淺色眼睛的人。喬治亞大學研究團隊分析1.2萬名男女白人，發現淺色眼的人比深色眼的人愛喝酒，也易酗酒，但為何如此？研究人員只能假設是「黑色素」的作用。

黑色素和腦細胞之間的電流有關，如果眼睛裡的黑色素和腦部的黑色素成正比，那可能表示，黑眼珠的人對酒精的刺激較敏感，因此較不會喝到爛醉。

這個假設尚待進一步研究，但昆因說，虹膜色淺的人酒喝得較多，這點無可否認，「比較難下定論的是，愛喝酒和不愛喝酒，是不是由眼虹膜色決定。研究只顯示兩者有關係，但不是因果關係。」

醫學 新澤西州 癌症

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