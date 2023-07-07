這個早期失智症狀 最容易被忽視

錯過失智症早期一些細微的徵兆，可能導致後來在醫療診斷以及護理上的延誤。Getty Images

失智 症通常會讓人聯想到喪失記憶或記憶混亂，雖然這些確實是失智症和阿茲海默症 最常見的症狀；但如果錯過一些細微的徵兆，可能導致後來在醫療診斷以及護理上的延誤。

早期主要跡象為與空間相關的方向感及言語問題

每個人偶爾都會忘記一兩個字詞，但如果這成為一種常態，便是問題的徵兆。神經學家達爾維（Arif Dalvi）醫師表示，言語上的困難，包括用詞不當、句子結構錯誤或自我表達困難，這些症狀在失去記憶前就會出現。

這些或許很容易被忽視，但重要的是要注意這類行為出現的頻率。此外，也要注意方向感的變化。達爾維說，視覺或空間感也會在早期受到影響。常見的行為是忘記過去所熟悉的路線，或是需要用GPS來導航以前知道的路線。

注意其他警示

休斯頓神經學家阿佩爾（Stanley Appel）指出，其他不常見的症狀包括難以完成熟悉的事務、對噪音敏感以及味覺、嗅覺的變化；另外還須注意個性或情緒上毫無緣由地突然變化。

阿佩爾說，更罕見的是，可能出現類似其他神經系統問題的症狀。他表示，某些類型的失智症，如路易體失智症（Lewy body dementia），會引發幻覺或妄想；關鍵是要注意，幻覺也可能是其他原因造成，任何不尋常的症狀都應該與醫生討論。

盡快告知醫生任何有關症狀

目前失智症尚無法治癒，但兩位專家都強調，早期診斷可以改善生活品質，並阻止疾病迅速惡化。阿佩爾說，傳統治療方式，如控制症狀的藥物治療、改變生活方式以及語言治療等，對於維持認知功能和整體健康十分重要。

幸運的是，近年在治療阿茲海默症上有了重大突破。阿佩爾說，美國食品藥物管理局已針對阿茲海默症主要病徵----大腦中β類澱粉斑塊的堆積，批准兩種新藥Aduhelm（aducanumab）和Leqembi（lecanemab）。儘管批准Aduhelm尚有爭議，但一些研究顯示，它可以減緩認知能力的衰退；而Leqembi可減緩輕度至中度阿茲海默症病患者的認知能力下降。

失智症沒有固定的發病年齡，如果出現任何症狀，主動聯繫醫生是最好的方法。達爾維強調，由於失智症的發病率隨著年齡增長而上升，特別是65歲以後，是進行簡單失智症篩檢 的適當時機；醫生可以找到記憶力下降的可逆原因，例如維生素B12缺乏或甲狀腺功能減退。

達爾維說，65歲以後檢查聽力也很重要，因為根據統計，9個失智症患者中，就有1個罹患與年齡有關的聽力障礙。