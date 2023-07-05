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老了定會有關節炎？有方法預防

編譯潘勛／即時報導
Image by Angelo Esslinger from Pixabay
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人老了定會關節痠痛、僵硬、腫脹，最後確診關節炎？專家表示不見得，只要早期防範，年輕時運動，關節出毛病了，妥善治療復元，人生其實可以避開關節炎。

紐約時報報導，北卡羅來納大學醫學院運動生理學家艾倫(Kelli Dominick Allen)指出，50歲以上人口最常見到骨關節炎，尤其在女性當中。

家族健康史有關節炎、罹患慢性病如肥胖症、心臟病或糖尿病的人，關節炎更常發作。

艾倫博士表示，對大多數人來說，要預防中老年關節炎發作，應該在年輕時做起，例如運動、體操時預防受傷，若受傷就妥善治好。

至於那些沒有運動相關關節受傷之虞的人，肢體仍要活動，維持體重健康，以免體重過重損耗到關節，上年紀關節炎發作，也能減少疼痛。

華盛頓大學醫學院老年病學醫生麥科米克(Wayne McCormick)表示，做低衝擊類的運動，對預防關節炎真的有幫助，例如騎健身車，膝蓋、髖部及關節受到的衝擊就沒那麼多；增強肌肉如股四頭肌、大腿後肌，都有助於支撐關節。

麥科米克表示，除了規律運動，護膝、護踝、購買不需處方的止痛藥布洛芬(ibuprofen)、乙醯胺酚(acetaminophen)類藥物，或者膝蓋出毛病注射類固醇，都有一定程度的解痛作用。

艾倫指出，與此類似的有食療，例如補充葡萄糖胺（glucosamine）、硫酸軟骨素(chondroitin sulfate)，或者乳香樹（Boswellia）萃取物，對某些人都有止痛之效，只是支持使用這些營養素的科學證據並不多。

艾倫表示，找出不受傷、活躍及健康的生活方式，才是減少中老年關節炎發作的終極良方。

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