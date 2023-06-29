頸背痛、打呼、胃灼熱…正確睡姿可緩解

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年輕人可以不管睡姿，倒頭就睡，但年紀越大，身體毛病越多，約翰霍普金斯大學醫學 院神經科學副教授沙拉斯（Rachel Salas）說，身體病痛多的人，就得講究睡姿，因為睡姿正確，可緩解病痛。

反之，睡姿不正確，也可能加深病痛。她舉頸背痛、打呼、食道逆流為例，分析睡姿不同對病情有何影響，並提出注意事項。

背痛和頸痛

：沙拉斯說，躺著睡對頸背痛的作用，有正有負，有些頸部時常痠痛的人，臉部朝上睡反而會更痛，可是，背痛的人，躺著睡卻有緩解背痛之效。她建議脊椎疼痛的人，時常更換睡姿和枕頭，找出最適合自己的睡姿和枕頭。

打呼和睡眠中呼吸暫停

：阻塞性睡眠中呼吸暫停症是指睡覺時氣管癱塌阻塞，導致呼吸中止，通常症狀就是打呼。沙拉斯說，有這毛病的人，可以試試側睡或趴著睡，這樣的睡姿有助保持氣管暢通，減少打呼，緩解輕微的呼吸暫停症。

胃食道逆流和胃灼熱

：胃灼熱患者右側臥，可能加劇病情。胃食道逆流也一樣，不宜躺右側睡，因懷孕而胃灼熱也不例外。改左側臥姿，情況會改善。

影響臉部

：不管側睡或趴睡，醒來後難免滿臉皺褶，時間久了還可能變成疹子或長期皮膚病。沙拉斯說，在乎臉部皺紋的話，就更有理由改回仰躺睡姿了。