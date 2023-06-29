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逾65歲應打RSV新疫苗 CDC顧問委員會通過

編譯徐薏茹／綜合報導
聯邦疾病防治中心一顧問委員會日前決定，65歲以上年長者應接種新批准的呼吸道融合病毒疫苗。（美聯社）
聯邦疾病防治中心一顧問委員會日前決定，65歲以上年長者應接種新批准的呼吸道融合病毒疫苗。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC)一顧問委員會日前決定，65歲以上年長者應接種新批准的呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytial Virus, RSV)疫苗

該CDC顧問委員會表決通過建議兩種RSV疫苗，分別由英國葛蘭素史克藥廠(GSK)及輝瑞(Pfizer)所製造；另外建議60歲至64歲人群根據個人風險水平並向醫師諮詢後決定是否接種疫苗。

RSV會引發下呼吸道疾病，對於大多數健康成年人而言屬於輕症，但在重症案例中，RSV可導致肺炎或細支氣管炎，老年人尤其容易發展成重症，美國每年有1萬名65歲以上年長者因此喪命。

GSK和輝瑞是目前唯一獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的RSV疫苗，但兩種疫苗皆尚未公開分發，FDA上個月批准60歲以上人群接種兩款RSV疫苗，但如同所有新疫苗，在分發與替公眾接種之前必須由CDC提出建議，最終一步是獲得CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)正式認可。

GSK上個月表示目標是在秋季推出RSV疫苗，讓年長者在迎來下一個RSV盛行季節時具有保護力，RSV的高峰期通常為冬季。

部分接種這兩種疫苗的人會有注射部位疼痛、疲勞及肌肉痠痛等輕微副作用。

疫苗 CDC 輝瑞

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