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以為腸阻塞…每天打嗝5到10次 25歲護士罹大腸癌3期

編譯徐薏茹／綜合報導
不停地打嗝有可能和大腸癌有相關，接受腸鏡檢查可以查出端倪。（路透）
不停地打嗝有可能和大腸癌有相關，接受腸鏡檢查可以查出端倪。（路透）

佛羅里達州25歲護士貝莉·麥克布林(Bailey McBreen)2021年發現自己不停打嗝，每天至少五到十次，經診斷後發現竟罹患大腸癌。

起初她並沒有太在意，然而2022年2月開始，其他症狀開始浮現，包括胃食道逆流、劇烈疼痛、食慾不佳、無法如廁等。身為護士，麥克布林懷疑自己的症狀是由腸阻塞所引起，她的推測沒有錯，經電腦斷層掃描(CT)後發現，一顆腫瘤堵住大腸，後來確認為大腸癌第三期。

儘管打嗝可能是大腸癌的一種間接症狀，但專家強調這相當罕見；普洛維斯頓聖約翰健康中心(Providence Saint John's Health Center)一般外科主任比爾奇克(Anton Bilchik)表示，「大部分確診大腸癌的人出現的症狀很少，打嗝並不是大腸癌的常見症狀。」如果過度打嗝與大腸癌有相關，可能是症狀的開始，例如腸子堵塞。

莫菲特癌症中心胃腸腫瘤學者畢亞奇(Tiago Biachi)則說，如果阻塞持續一段時間，例如腫瘤堵住腸道的情況，可能導致噁心、進食後很快感到飽脹、胃食道逆流、打嗝。

大腸癌在早期階段可能不會顯現症狀，但若有症狀出現，或發展至較晚的階段，可能的症狀包括：排便習慣改變、糞便帶血、腹瀉、便秘、感覺排便不乾淨、持續腹痛或痙攣、原因不明的體重減輕、虛弱或疲勞；某些情況下，大腸癌的第一個跡象可能是貧血或紅血球計數低，這是由於失血導致。

由於年輕族群診斷出大腸癌有上升的趨勢，研究人員還發現特定的紅色警訊，可能是早發性大腸癌的指標，包括腹痛、直腸出血、腹瀉、缺鐵性貧血。

根據GoFundMe募資網站的資訊，麥克布林正在接受化療，須動手術移除腫瘤、部分結腸及闌尾。

腫瘤 癌症 佛羅里達州

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