延緩阿茲海默惡化 紅藍卡將可享新藥 FDA最快7/6前批准

百健藥廠和日本衛采製藥研發藥物「侖卡奈單抗」，可減緩阿斯海默症患者退化速度；食藥局最快下月初就會批准。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)最快7月6日前會「全面批准」美國第一款可以延緩阿茲海默症 (Alzheimer's)病情發展的藥物。

美國藥廠百健(Biogen)和日本衛采製藥(Eisai)研發的阿茲海默症藥物「侖卡奈單抗」(Lecanemab，Leqembi)可讓阿斯海默症患者的退化速度減緩27%，理論上可造福超過100萬名受到聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )保障的阿茲海默症初期患者，但實際可取得此藥物的人恐遠低於預估。

專家表示，「侖卡奈單抗」推動緩慢的因素包括，醫生多填紙本文件、缺乏足夠醫療人員受訓診斷並治療病患等。

食藥局今年1月根據「侖卡奈單抗」可成功消除阿茲海默症初期患者大腦內的「β澱粉樣蛋白」(Beta-amyloid)，「有條件批准」該藥，「全面批准」則需要出示此藥對病患有幫助的證明。

除非食藥局全面批准這個藥物，否則持紅藍卡的病患無法享有這項醫療福利，偏偏紅藍卡病患占阿茲海默症患者的絕大多數。

儘管延緩病情並非真正的治療，卻已讓病患懷抱希望。非營利性「阿茲海默氏症協會」(Alzheimer's Association)公共政策長埃格(Robert Egge)說：「光是可以爭取更多時間，就已經是很重要且興奮的事了，這也是病患及其家屬疾呼需要納入聯邦醫療保險的原因。」