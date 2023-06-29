5人境內感染瘧疾 20年來首見 每年約2000人確診

20年來美國首度發現國內感染的瘧疾病例，聯邦疾病防治中心呼籲民眾使用驅蟲劑、加裝紗門紗窗、清除積水來預防孳生蚊蟲。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 (CDC )證實，自5月下旬到6月下旬，美國發生五人在境內感染瘧疾(malaria)；衛生單位警告，這種蚊蟲叮咬而致的疾病，可能在國內傳染。

華盛頓郵報報導，這五名瘧疾患者有四人住在佛州 薩拉索塔郡(Sarasota County)、一人住德州卡麥隆郡(Cameron County)，都屬當地傳染；病患都已治療，正在康復，衛生官員會注意是否再添病例。

瘧疾病重可能喪命，一度被視為傳染病，但是1951年已被宣布在美國絕跡。每年在美約有2000人被診出感染瘧疾，但那些案例都與海外旅遊有關。這兩個月因瘧疾病倒的人並沒有出國紀錄。

CDC表示，在美國感染瘧疾的機率「依然極低」，只是專家表示，國人應留心有可能感染瘧疾，防範蚊蟲咬傷。

瘧疾是重病，症狀包括高燒、頭痛、打寒顫，像得了流感。全球每年感染瘧疾者超過2億4000萬人，95%住在非洲。

瘧疾在美國原本是公衛大問題，創設CDC就是要抵抗瘧疾的散播；凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)病原學及國際衛生副教授葛林堡(Brian Grimberg)表示，透過使用「敵避」(DEET)這種殺蟲劑，抽乾沼澤等方法，消滅瘧疾大致成功，瘧疾不再令人擔憂。

CDC表示，上次美國發生本土瘧疾傳染在2003年，佛州棕櫚灘八人被感染。

今年5、6月的5人感染，病原經鑑定為間日虐原蟲(P. vivax)，較不會導致重症，但未能治療還是會舊病復發。

治療瘧疾的藥物全美普遍可得，衛生官員建議懷疑自己感染的人接受評估、診斷，症狀出現後趕快治療。葛林堡表示，治療得宜，病人很快就能康復。