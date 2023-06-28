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50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

記者張聲肇／即時報導
Image by Darko Stojanovic from Pixabay
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健康檢查種類繁多，50歲以後，每年應做的最重要檢查是哪一樣？內科暨老人科醫生特然尼（Michael Tehrani）說：檢查血壓。

特然尼表示，血壓檢查更年輕時就得做，年紀50以上尤其必要，因為「我們年紀越大，血管越硬，血壓越高」，高血壓會造成長期的傷害，如腎臟病、心臟病、視力減弱、血管性失智症，也可能導致中風、心臟病發作等突發性的傷害。

檢查血壓特別重要，因為美國的首要死因就是心臟病，45歲以上的男性和55歲以上的女性，心臟病發作的機率大於較年輕的人。心臟病可以靠健康的飲食與生活習慣預防，有必要時，靠處方藥也能預防。可是，不知道自己的血壓的人，不會注意到良好飲食與生活習慣的重要。檢查血壓可由醫療體系做，也可自己在家做。醫生如果忘了，記得要主動要求做，或自己動手做。

如果血壓很高，表示該改進飲食和生活習慣了，也可和醫療人員討論，是否該服用處方藥，把血壓降下來。

50歲以上，還有哪些檢查也不容輕忽？專精疼痛管理的醫生巴崖（Akash Bajaj）列舉幾項癌症：女性乳癌和男性前列腺癌，有家族病史的女性，應該40幾歲甚至更早開始每年檢查乳房。

巴崖說，大腸鏡檢查，對50歲以上的人也有必要，可以及早發現是否有大腸癌。此外，皮膚癌的檢測，以及眼睛的檢查，也是這年齡群的男女不能省略的預防要務。女性還要加上骨質密度檢測。

如果你覺得要檢查的項目太繁雜了，那最好聽聽前述兩位醫生的勸：「健康檢查能救人一命。」特然尼指出，開國元勳富蘭克林有句名言：「花小錢預防勝於花大錢治療」，預防的手段包括健康檢查。

特然尼說，「大多數人認為自己身體好好的，因而延誤了檢查，等健康出了問題，才開始檢查，已經太晚了。」

高血壓 心臟病 檢測

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