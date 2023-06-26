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曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

記者張聲肇/即時報導
美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）
美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

紐約州建築顧問普拉特（Carmel Pratt）的慢燉鍋2019年壞掉後，決定買台多功能電壓力鍋Instant Pot，因她認為一鍋抵三鍋最划算。五年後，她仍在用這台鍋：「它好用得很，我覺得不需要再花錢買新鍋。」

曾經生產搶手Instant Pot的公司，怎會淪落到破產？業界專家說，正是經久不壞的產品，變成生產廠商的天敵。哥倫比亞大學商學院零售研究中心主任柯恩（Mark Cohen）說，「基本上只賣幾樣產品，又不推出新產品的企業，已經落伍了，再不擴大業務的話，就死定了。」

食品科技業「聰明廚房高峰會」創辦人、「湯匙」雜誌總編輯沃爾夫（Michael Wolf）表示，多功能鍋在2010年代紅極一時，新冠疫情大流行初期再登高峰，如今市場已經飽和。

市場研究公司Circana指出，多功能鍋的銷售量去年比2021年大跌50%，2022年5月到2023年4月的總銷售量也比前12個月下降20%。沃爾夫說，小廚具的生意因為利潤低，本來就不好做，尤其在美國，要買新的廚房用具，大家都精打細算得很。

Instant Pot的母公司Instant Brands公司6月13日向法院聲請破產保護，希望給它時間與彈性重整財務。2009年成立的Instant Pot公司，靠這能燉、能煮、能蒸還能炒的萬能鍋，一度成為亞馬遜網站的霸王商品，2016年「Prime Day」特價日創下21.5萬張訂單的紀錄，2019年被私募基金科內爾資本公司看上，和知名品牌康寧器皿和派熱克斯玻璃餐具合併。疫情期間民眾都在家煮飯，Instant Pot更是紅極一時。

可是，後疫情時代來臨，「Instant Brands」公司的產品銷量急轉直下。柯恩說，透過各種渠道推出的大量庫存突然很難賣出去，這大概是Instant Pot財務陷入困境的原因。而姊妹產品派熱克斯也是經久耐用，可以數十年不換，也不像KitchenAid和Le Creuset 等品牌至少推出新顏色的產品，母公司雖然也推出氣炸鍋等小廚具，終究難以回天。

不過就算母公司財務重整不成而走入歷史，Instant Pot、派熱克斯和康寧器皿的品牌產品，可能被另一家公司買下，繼續流傳人世。

疫情 破產 紐約州

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