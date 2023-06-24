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今夏蜱蟲活躍 被咬別硬擰 醫師建議這樣做

編譯潘勛／綜合報導
每年4月到9月是蜱蟲最活躍的季節，在室外活動時務必慎防。(Getty Images)
每年4月到9月是蜱蟲最活躍的季節，在室外活動時務必慎防。(Getty Images)

已經入夏，意味天氣變更暖，室外活動時間大增，但也讓人憂心蜱蟲(tick)咬傷；專家指出，紐約州及部分東北部地區今年蜱蟲咬傷件數只怕會大增，那會導致萊姆病(Lyme disease)等疾病，原因在當地蜱蟲數量及其宿蟲增多。

華爾街日報(WSJ)報導，發現皮膚上有蜱蟲，要立刻除掉它；蜱蟲黏上宿主皮膚至少24小時，被它咬下去會傳染萊姆病；除掉蜱蟲要小心，有些時候還得致電詢問醫生。

萊姆病在東北部及中西部尤其常見，由黑腿蜱傳染；黑腿蜱還會傳染其他病原，導致不同疾病；別種蜱蟲會傳染其他疾病。

紐約州「卡利生態系統研究所」(Cary Institute of Ecosystem Studies)資深科學家奧斯特菲爾德(Richard S. Ostfeld)表示，今年夏季東北部部分地區蜱蟲咬傷應該會特別嚴重。他觀察到去年森林囓齒類數目大增，而會致萊姆病的蜱蟲大致寄生在老鼠身上。

康乃狄克州立「運載體生物學及人畜共通疾病中心」(Center for Vector Biology and Zoonotic Diseases)鼓勵州民把除下來的蜱蟲送去，今年迄今已超過2200隻，相形去年同期增加約20%；中心首席科學家莫萊伊(Goudarz Molaei)表示，收到的黑腿蜱測出有萊姆病原細菌者，一般達四成。

聯邦疾病防制中心(CDC)表示，要除掉蜱蟲時，別用擰的，那麼做會讓蜱蟲的口器斷掉，留在皮膚。若還是發生了，用鑷子除掉其口器，還是除不掉也別擔心，CDC表示病原一般不會出現在蟲的口器，扔下不管，等皮膚自癒就行。

CDC專家葛蕾斯‧馬克斯(Grace Marx)表示，如果住在萊姆病很常見的地區如新英格蘭或中西部，而且被咬了，要盡速接洽醫療單位，接種預防性的抗體，必須在被咬後72小時進行。

被咬後出現發燒、出疹子、頭痛、疲倦、肌肉病或關節腫大疼痛，就要送醫就診。若放任不理，萊姆病會導致更嚴重症候，有些人幾周到幾月內萊姆關節炎或神經疾病會發作。

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