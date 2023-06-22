家裡出現臭蟲 如何消滅它、預防它再來？

臭蟲（床蝨）是常見的蟲害，經常隨意「入侵」，甚至難以擺脫。Getty Images

儘管它們總是讓人惱火，但家居害蟲並不罕見，從植物到寵物都可能吸引蟲子。然而，有些害蟲似乎可隨意「入侵」，甚至難以擺脫，例如臭蟲（Bed bugs，也稱床蝨）。

臭蟲進入屋內是為了找尋住處和食物，它們最常出現在床和沙發上，叮咬正在睡覺或休息的人。如一朝被蟲咬，就會知道重點是要迅速採取行動，以免遭全面侵襲。以下是生活教主瑪莎史都華（Martha Stewart）的網站編輯訪問了清潔和蟲害控制專家，教大家如何辨識和清除家中的臭蟲。

什麼是臭蟲，什麼會導致蟲災？

根據疾病控制預防中心說明，臭蟲的正式名稱為Cimex lectularius，是一種小昆蟲（大小在1至7毫米間），以人和動物的血液為食。

除蟲公司Orkin的昆蟲學家霍特爾（Ben Hottel）說，發生蟲害有各種原因，臭蟲的侵擾與清潔與否無關，你可能在入住最好的旅館 遇上它們，讓它們搭便車帶回素來乾淨的家中。

霍特爾說，臭蟲可能來自其他蟲害地區或二手家具，也可透過行李、錢包、背包或其他放置在軟墊上的物品跳進你的家；這些都是為了尋找「食物」來源。

如果在床上用品發現黑色排泄物斑點，代表目前或曾經有過臭蟲。Getty Images

如何發現臭蟲蹤跡

霍特爾說，這些蟲子不容易發現，因為它們很小且藏在家裡不明顯的地方；如果在床上用品發現黑色排泄物斑點，代表目前或曾經有過臭蟲。他說，臭蟲就像蛇一樣，每次成長都必須蛻皮，有時可以在它們待過的地方找到這些脫落的皮。

臭蟲叮咬標誌

根據疾病預防控制中心的說法，小而癢的咬痕是被臭蟲叮咬的標誌，皮膚會在一至三天出現腫脹和紅點，讓它們看起來像被蚊子叮咬；這些腫塊可能散布身體各處，或呈一條直線。

以蒸汽清除臭蟲，可以用在吸塵器較難到達的地方，而且非常有效。Getty Images

如何驅除臭蟲

如果知道家中有臭蟲，第一步是評估損害範圍並盡快清除它們。清潔公司Molly Maid負責人皮特森（Vera Peterson）說，可以用真空吸塵器清掃床墊、床架和床頭板，以除去蟲子和蟲卵；之後立刻將真空袋或罐子倒入戶外垃圾桶。她說，蒸汽可以用在吸塵器較難到達的地方，而且非常有效。

霍特爾表示，高溫 是殺死臭蟲最有效的方法。被污染的物品，如被子或衣服，放在烘乾機用高溫烘30至45分鐘，便可殺死它們；否則便請除蟲專家來幫忙。

如何遠離臭蟲

為了防止臭蟲出現，專家建議在將二手家具帶回家前先進行檢查；此外，絕對不要將他人棄置的家具直接撿回家。他們說，出外旅行回到家時，打開行李並放在車庫或其他遠離臥室的地方。

另一個日常的安全措施是，將床與臥室牆壁保持距離，並盡可能減少床墊周圍雜物，防杜臭蟲滋生。