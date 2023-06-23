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物價飆漲 全美近2000萬戶家庭「拖欠水電費」

編譯周芳苑／綜合報導
由於物價飆漲，截至3月全美將近2000萬戶家庭拖欠水電費。(Getty Images)
由於物價飆漲，截至3月全美將近2000萬戶家庭拖欠水電費。(Getty Images)

通貨膨脹居高不下，以食品和住房為主的必需品價格昂貴，許多人無力負擔能源帳單；如果沒有援助方案，未來幾個月被迫斷水斷電的家庭將大增。

根據「全國能源補助主管協會」(National Energy Assistance Directors Association, NEADA)，由於物價飆漲，截至3月全美將近2000萬戶家庭拖欠水電費，高於去年同期的1760萬戶，拖欠總額195億元，高於去年3月的157億元。

協會執行總監沃爾夫(Mark Wolfe)表示，人們需要買食物、付房租，全盤分配下，哪個帳單可拖欠？是水電費。

面對即將到來的炎熱夏季，專家預估，家庭電費帳單或將高於去年。

美國能源信息管理署(US Energy Information Administration)預估，今夏電費平均每月增至529元，高於去年及前年同期的517元、445元。

沃爾夫則預估，今夏比去年炎熱，平均電費可能接近每月575元。

沃爾夫說，水電公司的還款方案不足以應付高額拖欠，預計接下來幾個月被迫斷水斷電的家庭將大增。

有些州試圖協助居民解決欠款問題，紐約州撥款6億7200萬元協助47萬8000戶住宅用戶及5萬6000小企業用戶結清欠款；加州去年協助140萬居民還清6億4700萬元拖欠水電費，是2020年3月至 2021年底所有住宅用戶欠款。

加州 紐約州 通貨膨脹

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