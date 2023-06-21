罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

有家族病史或已有糖尿病前症狀的人，更有必要定期做血糖檢測。（Pexels）

全美國3700萬人有糖尿病 ，其中90%到95%是2型糖尿病。糖尿病無藥可醫，只能「管控」，因此，最佳策略就是及早發現症狀，或請醫生根據血糖檢測 數值，採取防止惡化步驟。哪些糖尿病的早期症狀最容易被忽視？

內分泌學家、加州「生命力量」健康服務中心主任譚登（Vinita Tandon）說，疲倦是糖尿病的警訊，卻常遭到忽視，「如果是糖尿病前或糖尿病導致血糖飆高，那就是糖分沒被細胞利用；肌肉和腦細胞都沒從糖分接收到能量，糖分留在血液裡，沒被利用，導致疲倦。」

其次，譚登說，受傷復原得很慢，或經常被病毒或細菌感染，也是糖尿病的徵兆。「血糖老是飆高，會破壞血管、循環和組織健康」，即使是小擦傷或割傷，也要很長時間才復原。

而經常感染，則是血糖量高，減弱免疫系統所致，免疫系統不強，就難以打敗入侵的病毒或細菌，「處於糖尿病前狀態的人，更容易受到感染，就是這個道理。」

手臂下半部或頸背皮膚瘀青深色，也是觀察重點。譚登說，「這可能是2型糖尿病顯示胰島素抗拒的跡象。」此外，2型糖尿病也會造成體重無端下降，手腳因循環不良、周邊神經受損而麻木或刺痛，頻尿，時常口渴。中醫稱糖尿病為消渴症，就是這個道理。

她說，身體製造的胰島素不夠，糖分累積在血液裡，引發「移除過多的糖分」生理反應，因此要時常排尿。比平常感覺飢餓也是糖尿病症兆，糖尿病前「荷爾蒙分泌被打亂，導致不斷發出飢餓訊號。」

防止2型糖尿病，最理想的辦法是讓上述病症不出現。有家族病史或已有糖尿病前症狀的人，更有必要定期做血糖檢測，從血紅蛋白A1C看出身體狀況，讓人提早因應，例如，是否服用增進胰島素敏感度的二申雙胍（metformin）等。

譚登說，養成健康飲食、作息、運動習慣，注意體重等，也是預防糖尿病的辦法。