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長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

記者張聲肇/即時報導
減緩老化的秘訣其實很簡單。(Photo by sk on Unsplash)
減緩老化的秘訣其實很簡單。(Photo by sk on Unsplash)

長壽研究員追求不老丸已不下數十載，但到目前為止，找不出比「多運動」三個字更有效也更簡單的辦法。

科學家分析大量研究報告後發現，不論是經常泡冷水，或服用營養補品如牛磺酸（taurine，氨基乙磺酸）、雷帕黴素（rapamycin ）或二甲雙胍（metformin），抗老化疾病和提高老人生活品質的功效，都不如運動。

運動能刺激肌肉和骨骼生長，肌強骨壯是年長者維持獨立生活能力、減輕疲勞、預防跌傷的最佳保障。65歲以上老人受傷死亡的首要原因，就是跌倒引發的傷勢。

經常運動能減少罹患「老人病」的風險。老人病包括失智癌症、糖尿病和心血管疾病。

妙佑醫療國際醫院（Mayo Clinic）老化中心主任勒布哈瑟（Nathan LeBrasseur）說，運動對預防或改善諸多老年疾病的功效，的確令人刮目相看。

勒布哈瑟2021年和別人共同發表研究報告，指出定時定量運動可以減少細胞衰老。細胞停止分裂後，容易造成諸多老化相關疾病。

運動多少才有「駐顏」功效？研究指出，無論多少，都能延年益壽，特別對幾乎不運動的人。聯邦政府的指南，建議成年人每周溫和到激烈運動至少150分鐘。

研究人員分析追蹤65萬成年人10年的資料，發現原本不愛動的人，只要做到政府建議的運動量的一半，平均就能多活1.8年。每周運動5-8小時的人，平均延壽4.2年。

該研究報告的領銜作者、國家癌症研究所資深研究員穆爾（Steven C. Moore）說，從運動幾分鐘可以延壽幾年的觀點看，運動的收益真的很大。

穆爾參與的另一研究探討運動類型和死亡風險的關係，結果發現，用到球拍的運動如網球、回力球（網拍式牆球），和跑步、走路，效果最為顯著。

運動也有助記憶與學習。威斯康辛大學神經科學家歐寬闊（Ozioma Okonkwo）說，運動可以增加腦部血液流動，促進腦部葡萄糖的新陳代謝，提升認知功能。

老化研究員指出，中年以後，運動尤其重要，因為人到中年，肌肉及新陳代謝就開始衰退。

癌症 肌肉 失智

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