貴未必好 避用6種護膚品

皮膚科醫師建議數種保養品可考慮放棄。(Photo by Coline Haslé on Unsplash)

為了維持青春美貌，很多人砸大錢買各式各樣的保養品，但獲認證的皮膚科醫師瑞秋·維斯特貝(Rachel Westbay)指出，使用太多化學物恐傷害皮膚屏障和正常的微生物組，移除皮膚發揮功用所需的必要養分。

維斯特貝表示：「潔膚、保濕、防曬絕對是任何肌膚護理的基本必需品。」此外她推薦使用A醇(Retinol)，除抗衰老外，還是其他護膚問題的救星，包括粉刺、色素沉澱。維斯特貝還建議早上使用抗氧化精華液，如維他命C。

而該考慮放棄的保養品則有以下幾項：

1.昂貴的保濕美妝品

皮膚科瑪莉莎·加希克(Marisa Garshick)表示沒有必要花費數千元買保濕霜，「成分比價格更重要，應找含有神經醯胺(Ceramide)、玻尿酸(hyaluronic acid)等重要成分的產品，幫助肌膚滋養與保濕。」

2.卸妝濕巾

卸妝濕巾固然方便，但對環境也是一大負擔，此外，維斯特貝說，即使是最溫和的卸妝濕巾也可能刺激肌膚，引起發紅及皺紋，而且還不如潔膚品有效，可能會留下肉眼看不見的殘留物，對肌膚造成損害。

3.外用膠原蛋白(Topical collagen)

加希克表示外用膠原蛋白沒有效果，因為分子過大無法滲透肌膚，因此最好把錢花在有助於提升膠原蛋白生成的A醇或肽(peptides)。

4.爽膚水(Astringent toners)

若非油性肌膚，其實不需要用到爽膚水，維斯特貝解釋，現今大部分的潔膚產品都是酸鹼值平衡，因此不建議使用含酒精的爽膚水，因為這類產品往往去除肌膚過多的水分，消耗脂類屏障，可能引起嚴重刺激，此外，肌膚過度乾燥會導致油脂生成反常增加，長出更多痤瘡。

5.面部護理油(Facial oils)

維斯特貝表示護理油並不壞，但絕對不是護膚必需品，油本身不能保濕，因此不能替代保濕品。但護理油會鎖住在例行護膚步驟前的成分，應該在使用保濕產品時或之後使用。

6.珠狀去角質霜(Beaded exfoliants)

此種產品的珠珠會移除皮膚天然保溼成分，加劇流失水分導致脫水。維斯特貝建議使用溫和的保濕洗面乳，避免用力擦臉，以防傷害皮膚屏障。