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瓦斯爐可引發哮喘 注意通風和用抽油煙機可緩解

記者張聲肇/即時報導
瓦斯爐可引發哮喘，風險不一而足，但只要注意通風和用抽油煙機，可緩解負面效應。（Pexels）
瓦斯爐可引發哮喘，風險不一而足，但只要注意通風和用抽油煙機，可緩解負面效應。（Pexels）

瓦斯爐可引發哮喘，風險不一而足，但只要注意通風和用抽油煙機，可緩解瓦斯燃燒排放出二氧化氮（nitrogen dioxide）的負面效應。

二氧化氮會引發氣管發炎，刺激肺部，對原已有氣喘或慢性阻塞性肺病的老人或小孩，症狀可能更加惡化。

明尼亞波利斯市漢尼品健康照護醫院小兒科醫生諾德嘉德（Curtis Nordgaard）說，二氧化氮對原已有氣喘的人，會促發氣喘症狀，對正常人，也可能導致氣喘，也就是「無病變有病」。

他說，不是每個人都會因為接觸到二氧化氮而變成氣喘病人，但較脆弱的人可能因呼吸道管經常發炎有壓力而得病。

哥倫比亞大學醫學中心環境健康副教授賈克（Darby Jack）指出，家裡的環境會不會造成氣喘病，有幾個因素：廚房的通風、瓦斯爐的新舊與維修狀況、使用方法等，都與得病的風險有關。

他說，如果用很新型的、維修良好的瓦斯爐煮飯做菜，抽油煙機很強，廚房通風又好，瓦斯殘留的含量就少，風險自然也低。

美國人的家庭，約有38%用瓦斯爐做飯菜，要降低瓦斯「餘毒」的風險，最重要的一件事，就是要有很好的抽油煙機，而且一定要往外抽，排到室外，不能任它在廚房循環。做飯時一定要開抽油煙機，最好也打開窗戶，增加排油煙的效力。

波士頓大學公衛學院環境健康系系主任列維（Jon Levy）說，「改善廚房的通風，或乾脆把毒氣來源瓦斯爐換掉，對你的健康，就會有明顯的好處。」

開瓦斯爐的時候，沒做飯的人最好遠離，剛關掉也不要馬上進廚房，這樣，瓦斯爐對「非使用者」的風險就少得多，他說。二氧化氮在通風不良的情況下，一個小時過後，仍可能殘留在空氣中。

列維建議，煮飯時，小孩和其他人最好不要在廚房。另外，只開後排的火爐，也會讓「主廚」減少一點暴露在毒氣環境的風險。

醫學 波士頓 哥倫比亞大學

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