全為「那一味」 鑄鐵鍋死忠粉絲拒絕清洗鍋具

鑄鐵鍋愛好者無法忍受讓肥皂等清潔劑接觸他們的寶貝鍋子，有人甚至幾年或幾十年都不曾清洗。Getty Images

鑄鐵鍋具最近又重獲消費者青睞，社群媒體 討論區最熱門的話題之一是：知道該如何清洗那口鍋子嗎？有些人直接給了明確答案：不應該清洗。

鑄鐵鍋愛好者無法忍受讓肥皂等清潔劑接觸他們的寶貝鍋子，有人甚至幾年或幾十年都不曾清洗過，並詳細地討論由此產生的獨特風味。洗碗機則是他們唯一比清潔劑更嫌惡的東西。

在塔吉克斯坦（Tajikistan）長大、現居北卡羅來納州 的奧克萊（Farangis Oakley），就是拒絕用清潔劑洗鍋子的人之一，她寧願用傳統較費力的方法來擦洗。奧克萊說，她有時要擦上10分鐘才能把鍋弄乾淨，特別是在煮過「塔巴卡」（tabaka，一種在中亞、東歐流行的雞肉料理）後。

38歲的奧克萊在談到用清潔劑洗鍋時說，這完全沒有必要，只是心理因素作祟。她說，她的丈夫羅伯特（Robert）堅信必須使用清潔劑，儘管他通常只是把鍋往水槽一丟，把清洗工作留到最後。羅伯特對妻子的吐槽沒有異議，但他說他只在鍋上有太多積垢時才會使用清潔劑。

住在胡志明市的潘丁池（音譯，Phan Dinh Tri）說，在他七年的鑄鐵鍋烹飪經驗中，只使用過一次清潔劑。他說，由於某些原因，清潔劑的味道會殘留在鑄鐵上。26歲的潘丁池說，他寧願花45分鐘來擦洗鑄鐵鍋並在上面撒鹽。

奧克萊和潘丁池都是鑄鐵愛好者的代表，他們會想盡辦法讓鍋子遠離混合著水的清潔劑。隨著疫情 期間鑄鐵鍋具銷量的增加，許多使用者也試圖弄清楚該如何清洗、保養鍋子。但是用清潔劑來洗鑄鐵鍋，真的有那麼糟糕嗎？

鍋具製造商菲爾德公司（Field）創始人之一穆斯卡雷拉（Stephen Muscarella）說，他發現不可能說服堅持不用清潔劑的那群人，對他們來說這幾乎像宗教信仰般難以撼動。至於是否應該清洗鑄鐵鍋？這個問題的確切答案是：看情形而定。

寫過關於鑄鐵鍋書籍的瓊斯（Ashley Jones）說，關於清洗鑄鐵鍋的大部分「誤區」可以追溯至多年前，當時的肥皂含有鹼液，會掩蓋調味料的風味。瓊斯說，但人們忘了，隨著時間的推移，現在的產品與當時大不相同；但他也提醒說，今天一些手工肥皂仍含有鹼液。

鑄鐵鍋具製造商的官方說法則是，不須製造混亂。洛奇鑄鐵公司（Lodge Cast Iron）和菲爾德都告訴客戶，少量的清潔劑是沒有問題的。