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罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

編譯周靜芝 / 綜合報導
根據美國農業部的說法，未使用完的罐頭食品可以在罐內冷藏；但最多只能保存四天，不能長時間存放在冰箱內。Getty Images
根據美國農業部的說法，未使用完的罐頭食品可以在罐內冷藏；但最多只能保存四天，不能長時間存放在冰箱內。Getty Images

或許你我都有過這樣的經驗：在廚房裡一時匆忙，或者手邊剛好沒有乾淨的容器，於是用鋁箔蓋住那罐用了一半的番茄罐頭，然後將它放在冰箱幾天。當下次烹飪時要用到它時，卻發現到味道不太對了，即使若有似無，但聞起來總有一股鐵罐味。

這種金屬味是由於氧化所造成的。所有金屬（除了銀、鉑和金）在暴露於空氣中時都會形成金屬氧化物（metal oxides）。這種氧化作用，同時發生在食物和金屬上；食品罐頭在未開啟前是密閉的，所以不可能發生氧化，一旦打開罐子，讓氧氣進入，它便開始與金屬和食物發生作用，讓味道變得不那麼可口，這就是為什麼不應該把食物存放在開過的罐頭裡。

存放在金屬罐中的食物是否安全？

如果食物的味道不對，這是一個警示，提醒我們若將它吃下肚可能會有問題。正如上述的那半罐番茄罐頭，多數人第一個直覺便是扔掉它，因為味道不對，別覺得浪費或捨不得，若生病就醫損失更大。

根據美國農業部（USDA）的說法，未使用完的罐頭食品可以在罐內冷藏。換句話說，如果直接用罐頭裝著食物放在冰箱裡，它不會即刻造成健康風險。但是USDA也明確指出，這些未使用的食物最多只能保存四天，不能長時間存放在冰箱內。

如果顧及食品安全，並希望味道保持不變，最好將未用完的食物從罐內取出，放在玻璃或塑膠容器中；最好是可密封的容器，比僅用保鮮膜或鋁箔加蓋更好。這種快速而簡便的解決方案，是在冰箱中儲存食物的最佳選擇，無論是它原來是否是罐頭。

農業部

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