心臟病發作 這是最易忽視的早期症狀

心臟病有一些早期症狀容易被忽視。（Getty Images）

心臟病 是美國人的最大死因，其早期症狀不可忽視，專家說，最容易被忽視的早期症狀就是呼吸短促，其次是胸部壓力。

馬里蘭州蒙哥馬利郡醫學 中心心臟學家艾斯岱爾‧金（Estelle Jean）說，造成呼吸短促的原因很多，如果沒有同時感到胸痛，一般人不會聯想到可能是心臟病發作。

她說，「呼吸短促是心臟病發作很常被錯過的早期症狀，症狀出現時，胸部可能會不舒服，也可能不會不舒服。」

庫克郡心臟學家布若克（ Max Brock）認同這個觀察。他指出，「醫學名詞『呼吸困難』（dyspnea）確實有多種原因，但有時候，對某些病人來說，那是心臟病發作的唯一跡象。」

布若克建議大家也注意胸部的壓力，就算不覺得痛，只要感到胸部不舒服，就得小心。「很多人都知道，胸部不舒服是心臟病發作最常見的症狀，但一般人總以為，要左胸的心臟部位疼痛才叫心臟病發作。很多病人形容心臟病發作時的情況，包括胸部壓力、胸部感到泰山壓頂或很緊、上腹部疼痛，所以，不要等到左胸疼痛（才就醫）！」

金醫師說，肩部、兩臂、頸部、下巴、背部和胃部疼痛，都是心臟病發作的徵兆，「也有人心臟病發作時會嘔吐、胃灼熱、暈眩、發汗、心悸、疲倦。」

她說，平時多預防心臟病固然重要，最關鍵的是要了解心臟病發作有哪些跡象，「務必要知道心臟病發作的跡象，千萬別輕忽自己的症狀。要度過心臟病發作難關，立即且及時治療至關緊要。」

金醫師指出，80%心臟病發的病例，靠健康的生活習慣即可預防，譬如維持正常體重，經常運動保持活躍，健康飲食，不抽菸、少喝酒，每晚睡足7-9小時，管理壓力，等等。

另外，她提醒大家，別忘了看醫生，請醫生評估罹患心臟病的風險，也要注意個人健康指標如血壓 、膽固醇、血糖。

布若克強調運動的重要，「不一定要出去百米衝刺或單車遠行，適度的運動即可--所謂適度，就是運動費力到無法跟你身旁的夥伴講長的句子，但仍能講短的句子，也就是到結束前已經開始出汗，那就可以了。」