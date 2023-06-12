我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

中國外交部未證實布林肯訪華 抨吳釗燮賣台

心臟病發作 這是最易忽視的早期症狀

記者張聲肇/即時報導
心臟病有一些早期症狀容易被忽視。（Getty Images）
心臟病有一些早期症狀容易被忽視。（Getty Images）

心臟病是美國人的最大死因，其早期症狀不可忽視，專家說，最容易被忽視的早期症狀就是呼吸短促，其次是胸部壓力。

馬里蘭州蒙哥馬利郡醫學中心心臟學家艾斯岱爾‧金（Estelle Jean）說，造成呼吸短促的原因很多，如果沒有同時感到胸痛，一般人不會聯想到可能是心臟病發作。

她說，「呼吸短促是心臟病發作很常被錯過的早期症狀，症狀出現時，胸部可能會不舒服，也可能不會不舒服。」

庫克郡心臟學家布若克（ Max Brock）認同這個觀察。他指出，「醫學名詞『呼吸困難』（dyspnea）確實有多種原因，但有時候，對某些病人來說，那是心臟病發作的唯一跡象。」

布若克建議大家也注意胸部的壓力，就算不覺得痛，只要感到胸部不舒服，就得小心。「很多人都知道，胸部不舒服是心臟病發作最常見的症狀，但一般人總以為，要左胸的心臟部位疼痛才叫心臟病發作。很多病人形容心臟病發作時的情況，包括胸部壓力、胸部感到泰山壓頂或很緊、上腹部疼痛，所以，不要等到左胸疼痛（才就醫）！」

金醫師說，肩部、兩臂、頸部、下巴、背部和胃部疼痛，都是心臟病發作的徵兆，「也有人心臟病發作時會嘔吐、胃灼熱、暈眩、發汗、心悸、疲倦。」

她說，平時多預防心臟病固然重要，最關鍵的是要了解心臟病發作有哪些跡象，「務必要知道心臟病發作的跡象，千萬別輕忽自己的症狀。要度過心臟病發作難關，立即且及時治療至關緊要。」

金醫師指出，80%心臟病發的病例，靠健康的生活習慣即可預防，譬如維持正常體重，經常運動保持活躍，健康飲食，不抽菸、少喝酒，每晚睡足7-9小時，管理壓力，等等。

另外，她提醒大家，別忘了看醫生，請醫生評估罹患心臟病的風險，也要注意個人健康指標如血壓、膽固醇、血糖。

布若克強調運動的重要，「不一定要出去百米衝刺或單車遠行，適度的運動即可--所謂適度，就是運動費力到無法跟你身旁的夥伴講長的句子，但仍能講短的句子，也就是到結束前已經開始出汗，那就可以了。」

心臟病 醫學 血壓

上一則

在抖音擁200萬粉絲 9旬嬤吸引廠商打廣告

下一則

自然美景最多 全美這10州得天獨厚

延伸閱讀

養生／蛋白質來源愈多樣 高血壓風險大減

養生／蛋白質來源愈多樣 高血壓風險大減
養生／站立血壓高於坐姿 心臟病風險倍增

養生／站立血壓高於坐姿 心臟病風險倍增
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
研究：職場歧視易患高血壓 恐增心臟病與中風風險

研究：職場歧視易患高血壓 恐增心臟病與中風風險

熱門新聞

好市多的冷凍食品區就有不少營養師也認可的選擇。Getty Images

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

2023-06-07 11:02
定存成為熱門的投資選項，但專家提醒要小心犯一些錯誤。示意圖。(歐新社)

開定存 5個錯誤害你少賺錢

2023-06-05 11:07
佛羅里達州曾是退休人士居住首選。(路透)

4原因 佛州不再是退休者首選

2023-06-06 12:03
心臟科醫師最愛的晚餐之一是沙拉，可放蔬菜、莓果，以及冰箱裡有的任何東西。Getty Images

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

2023-06-09 09:58
棕色蛋通常賣價會比白色蛋高。(Anna Shvets @Pexels)

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

2023-06-06 11:34
專家建議睡前別吃四種會影響睡眠品質的食物。示意圖。(攝影師：JESHOOTS@Pexels)

想睡個好覺 專家建議睡前別吃這4種食物

2023-06-08 14:34

超人氣

更多 >
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援
這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免
解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資