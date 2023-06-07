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關節炎患者最糟的誤解 可致病情惡化

記者張聲肇／即時報導
關節炎是非常普遍的疾病。(Pexels)
關節炎是非常普遍的疾病。(Pexels)

關節炎是非常普遍的疾病，患者常感到疼痛，關節炎基金會說，它還是美國人殘障的首要原因。許多病患為避免病情惡化、增加關節疼痛，而過「盡量少動」的靜態日子，但是專家說，這樣做反而讓病情惡化。

克里夫蘭診所風濕與免疫疾病部副主任、關節炎基金會專家胡斯尼（Elaine Husni）說，醫生碰見患者最大的錯誤觀念就是：運動會讓關節炎惡化。

她強調，這是非常普遍的迷思，也是醫生最想要糾正的錯誤概念，因為「合理且經常運動，確實可以緩解關節炎。」她說，關節炎患者，特別是關節會痛的人，根據個人體能等狀況，訂定運動課程表，並身體力行，持之以恆的話，有不少好處。

胡斯尼說，「我們做醫生的，希望大家了解，運動對你的關節炎有好處，唯一要注意的就是量力而為：體能中下的人，最好從水上運動做起，逐漸升等到陸地運動；像我一樣『周末戰士』等級的中等體能之輩，最好先從溫和的運動，逐漸升等到更長時間也更具強度的體育課；如果你的體能是表現優異的體育選手等級，那你可能需要找個訓練師，替你制定讓你不會運動過度的課程表。」

有關節炎的人，另外有幾樣習慣，最好改掉或避免養成。第一個就是「不健康的飲食習慣。」德州西南大學醫學中心內科風濕症副教授凱瑟琳‧陶（Kathryn Dao）說，高鹽分、糖分和脂肪的食物不但會增加體重，也會增加心臟病和糖尿病的風險，「體重增加，關節的負擔就加重，體重過重或肥胖又罹患關節炎的人，只要減重10%，就可減少關節承受的壓力40-50%。」

第二個加重關節炎症狀的習慣是鞋子沒穿「對」。陶教授說，不合腳的鞋子或高跟鞋會影響人走路，身體的重心容易偏移，讓關節痛更嚴重。她指出：「腳部不適會垂直上傳，造成膝蓋、臀部和下背疼痛。最好改穿穩定、足底支撐及吸震良好的鞋子。」

提重物、背重背包，是第三個不利關節炎的習慣。這兩種動作容易導致用力不均，對臀部、膝關節、頸部和下背部，都會造成壓力和疼痛。

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