百年老屋上市一天25人出價 房市冷卻為何仍搶房？

房市正在降溫，但仍有許多買家出價搶房。示意圖。(美聯社)

3月房屋銷售比去年少22%，中位價格比一年前低，儘管數據表明房市正在降溫，但仍有許多買家出價搶房，原因為何？

明尼亞波利斯(Minneapolis)房地産經紀人達莉莎·希爾(Darisha Hill)指出是受到低庫存影響，雖然買房的人比一年前少，但市場上的買家仍多於庫存，從而引發競價戰。

4月底希爾負責出售一間三房一衛的1924年平房，周五下午上市，到周六傍晚她就收到25人出價，而且全超過32萬元定價，希爾對於如此多的出價也感到意外。

2021年春季，房貸抵押貸款利率 約3%，疫情 期間有多人搬遷，房市白熱化。但現在抵押貸款利率已經超過6%，房市照理說應該已經降溫，待售房屋留在市場上的時間應該更長，但在紐約市郊區西徹斯特郡(Westchester County)房地產公司Keller Williams NY Realty工作的房地產經紀人佩姬·希亞(Peggy Shea)卻表示並非如此。

希亞指出在她負責的市場中，很少賣家進入，而對於現有房源的需求推高價格，比賣方要價多出5萬元至20萬元。

一些房屋故意低價求售，以引發競價戰，但也可能令潛在買家困惑，在變動的房貸利率中，認為可負擔的房屋價格改變，迫使他們退出競價戰。

房屋買家已經因為幾十年來最糟糕的可負擔買房能力備受挫折，而他們現在還要面對雙重打擊，不僅利率比一年前高，房源也相當稀少，使他們不得不以更高價和其他買家競爭。

在聯準會不斷升息下，抵押貸款利率去年大幅攀升，目前抵押貸款利率比一年前高出近一個半百分點，利率激增促使買房的每月成本大幅提高，迫使許多買家離開市場。

一般而言，當需求下降時，供應會相對上升，但房市卻未依此運作，許多屋主不願放棄極低的利率，不願出售房屋。

根據Realtor.com的數據，4月時所有的待售房源雖然比去年多，但仍遠少於疫情前水平；而新上市的房屋則比一年前少了21.3%。

不過，並非全國的買家都面臨競價戰，某些地區的買家並未面臨相同壓力。

儘管大部分城市的一家庭現有房屋價格在第一季攀升，在70%的城市中均上漲，但另有約69個地區的價格沒有漲，全國一家庭房屋第一季中位數價格在與前一年相比下滑0.2%，降至37萬1200元。