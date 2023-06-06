我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PGA美巡賽和LIV同意合併 沙國擴大體壇影響力

被控殺4子冤獄20年 澳洲最冷血女殺手如何還清白？

百年老屋上市一天25人出價 房市冷卻為何仍搶房？

編譯徐薏茹／即時報導
房市正在降溫，但仍有許多買家出價搶房。示意圖。(美聯社)
房市正在降溫，但仍有許多買家出價搶房。示意圖。(美聯社)

3月房屋銷售比去年少22%，中位價格比一年前低，儘管數據表明房市正在降溫，但仍有許多買家出價搶房，原因為何？

明尼亞波利斯(Minneapolis)房地産經紀人達莉莎·希爾(Darisha Hill)指出是受到低庫存影響，雖然買房的人比一年前少，但市場上的買家仍多於庫存，從而引發競價戰。

4月底希爾負責出售一間三房一衛的1924年平房，周五下午上市，到周六傍晚她就收到25人出價，而且全超過32萬元定價，希爾對於如此多的出價也感到意外。

2021年春季，房貸抵押貸款利率約3%，疫情期間有多人搬遷，房市白熱化。但現在抵押貸款利率已經超過6%，房市照理說應該已經降溫，待售房屋留在市場上的時間應該更長，但在紐約市郊區西徹斯特郡(Westchester County)房地產公司Keller Williams NY Realty工作的房地產經紀人佩姬·希亞(Peggy Shea)卻表示並非如此。

希亞指出在她負責的市場中，很少賣家進入，而對於現有房源的需求推高價格，比賣方要價多出5萬元至20萬元。

一些房屋故意低價求售，以引發競價戰，但也可能令潛在買家困惑，在變動的房貸利率中，認為可負擔的房屋價格改變，迫使他們退出競價戰。

房屋買家已經因為幾十年來最糟糕的可負擔買房能力備受挫折，而他們現在還要面對雙重打擊，不僅利率比一年前高，房源也相當稀少，使他們不得不以更高價和其他買家競爭。

在聯準會不斷升息下，抵押貸款利率去年大幅攀升，目前抵押貸款利率比一年前高出近一個半百分點，利率激增促使買房的每月成本大幅提高，迫使許多買家離開市場。

一般而言，當需求下降時，供應會相對上升，但房市卻未依此運作，許多屋主不願放棄極低的利率，不願出售房屋。

根據Realtor.com的數據，4月時所有的待售房源雖然比去年多，但仍遠少於疫情前水平；而新上市的房屋則比一年前少了21.3%。

不過，並非全國的買家都面臨競價戰，某些地區的買家並未面臨相同壓力。

儘管大部分城市的一家庭現有房屋價格在第一季攀升，在70%的城市中均上漲，但另有約69個地區的價格沒有漲，全國一家庭房屋第一季中位數價格在與前一年相比下滑0.2%，降至37萬1200元。

利率 貸款 疫情

上一則

搭機放倒椅背 一個禮貌動作能避免他人不快

下一則

暢銷書「沒有媽媽的超市」 探討亞美混血兒認同及喪母痛

延伸閱讀

化療癒情傷（全文完）

化療癒情傷（全文完）
化療癒情傷（一四）

化療癒情傷（一四）
化療癒情傷（一三）

化療癒情傷（一三）
化療癒情傷（一二）

化療癒情傷（一二）

熱門新聞

鮭魚罐頭既便宜、營養價值又高，除了蛋白質和Omega-3外，還飽含鈣和維生素D。Getty Images

50歲以後 專家提醒吃這些食物最關鍵

2023-05-31 10:43
疫情期間乏人問津的郵輪生意，現在再度火紅。圖為嘉年華遊輪Carnival Magic停靠在佛州卡納維爾角。美聯社

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

2023-06-02 12:31
定存成為熱門的投資選項，但專家提醒要小心犯一些錯誤。示意圖。(歐新社)

開定存 5個錯誤害你少賺錢

2023-06-05 11:07
Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash

就在你的座位前 空服員說飛機這個地方最髒

2023-05-31 12:02
家中出現螞蟻，若用錯誤的方法企圖消滅牠們，可能會讓「入侵者」溜走，且無濟於事。Getty Images

螞蟻侵門踏戶時 這幾款殺蟻藥最有用

2023-05-30 09:36
油炸食物含有過多卡路里和不健康脂肪，是最糟的開胃菜。取自Shutterstock

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

2023-06-02 10:07

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣
本周「血型+生肖」財運最旺TOP5…這些人機會不斷 荷包滿滿

本周「血型+生肖」財運最旺TOP5…這些人機會不斷 荷包滿滿