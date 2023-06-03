防失智「動起來」 專家：每周至少150分鐘

運動也是防止認知能力下降，避免失智的方法之一。(Getty Images)

阿茲海默症 協會2023年的一份報告指出，超過600萬美國人患有阿茲海默症，這是最常見的失智 症形式；克利夫蘭診所阿茲海默症預防中心主任考德威爾(Jessica Caldwell)說，運動也是防止認知能力下降的最好方法之一。

該協會這份報告指出，阿茲海默症通常在出現喪失記憶或其他明顯症狀前約20年或更早便已開始。

大腦細胞的損傷會導致失智症，遺傳也有關係，所以無法百分之百地預防；但在2019年阿茲海默症協會國際會議上發表的研究指出，生活方式的選擇可以延緩認知能力的退化和罹患失智症的風險。

考德威爾說，運動對大腦有直接與長期的好處，從增加支持腦細胞健康的大腦化學成分到減少慢性身體炎症等因素；同時，運動對大腦還有間接的好處，例如改善情緒與睡眠、減少壓力、保持心臟健康和增加社交機會，這些都有助於降低隨年齡增長記憶力變差的風險。

考德威爾說，針對大腦健康所進行的運動目標是，每周至少150分鐘的中等強度鍛練，對於健康的成年人來說，愈多愈好。

睡眠充足為大腦「排毒」

她說，對抗認知能力下降需要多管齊下，睡足七到八個小時也很重要，因為睡眠是我們將新的記憶鞏固為永久記憶的時候，也是大腦「排毒」的時候，包括可能造成失智症的有毒物質。

2021年發表的研究強調了睡眠對大腦健康的重要性。這項對8000名50歲及以上的英國人進行的研究表明，每晚睡眠6小時或更少的50多歲和60多歲的人被診斷為失智症的機率比同齡、每晚至少有7小時睡眠高的人高出30%。

考德威爾說，隨著年齡增長，身體對酒精的代謝方式不同，每周喝七杯以上的酒與罹患失智症的風險有關。

最後，不要輕忽心理健康 。考德威爾說，憂鬱症是失智症的風險因素之一，那些悲傷的情緒和提不起勁的感覺，也會讓人難以從事其他有益大腦健康的行為。