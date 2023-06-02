癢癢癢 驅蚊方法 哪些白費力氣

「Thermacell MR450可攜式驅蚊器」便於攜帶，適合露營或戶外活動使用。(取自Amazon網站)

夏天到了，蚊子也開始多了起來，它們成群結隊、嗡嗡作響，叮咬皮膚、讓人渾身發癢起紅疹子；有些還傳播疾病，例如茲卡(Zika)和西尼羅河(West Nile)病毒。市面上各種防蚊液，宣稱可以阻止這些小害蟲，但實際上卻無效。

紐約時報 專欄作家桑琪(Elissa Sanci)分析哪些驅蚊方法有用、哪些白費力。

香茅(Citronella)是從一種檸檬草中蒸餾出來的精油，長期以來一直被認為是「天然」防蚊液；從蠟燭、薰香機到五呎高的提基火炬(tiki torches)，都試圖用香茅油來驅蚊。

但沒有證據顯示香茅蠟燭比其他蠟燭產生的煙霧可提供更多保護；這是因為精油並不像環保署批准的防蚊液(DEET和picaridin)提供了實質的防護措施。

范德堡大學(Vanderbilt University)生物科學家柴威柏(Laurence Zwiebel)說，蚊子是透過多種嗅覺受體來「感應」環境，精油只能阻擋有限的受體，對某個物種有效的精油，不一定對其他物種有效；而派卡瑞丁(picaridin)和DEET等防蚊液能在更穩定的基礎上阻斷更多的受體。

防蚊效果不佳

驅蟲器：儘管驅蟲器能有效殺死蟲子，但蚊子不一定會像其他蟲子那樣被光源吸引，所以驅蟲器對它無作用。

捕蚊器：專家發現，捕蚊器並不能達到廠家所宣傳的功效。紐約時報產品評論網站Wirecutter一篇「最佳滅蚊裝備指南」提到，美國滅蚊協會(American Mosquito Control Association)技術顧問的康倫(Joe Conlon)表示，丙烷和紫外線原理的捕蚊器雖然能捉到蚊子，但它們對蚊子的吸引力遠不如人類。

驅蚊手環：雖然這些手環確實含有一些活性成分，可能會讓蚊子反感，但所含驅蚊劑濃度不夠，蚊子可能會避開手環，叮咬身體其他部位。

有效驅蚊方法

「最佳滅蚊裝備指南」指出，沒有單一的滅蚊方法能100%及時發揮作用，蚊子適應能力超強，僅美國就有近175種蚊子，人們對蚊子的行為了解有限。

紐約時報諮詢專家建議在多數情況下可發揮功效的驅蚊工具包括：可以涵蓋特定空間的「Thermacell E90充電式驅蚊器」，利用熱讓瓶內液體驅蚊劑蒸發、緩慢釋出，讓整個空間不受蚊子侵擾，而且安靜、無氣味。

「Thermacell MR450可攜式驅蚊器」是在戶外不錯的選擇。MR450比E90更便於攜帶，適合露營或戶外活動使用；但它的罐裝丁烷盒不如E90的可充電電池方便，但起風時會失去效用。