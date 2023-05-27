患者腦神經訊號「找到規律」 有望終結頭痛

科學家首度發現長期頭痛患者腦神經發送訊號的規律，此一發現有助預測頭痛發作的時間，甚至讓科學家想出使訊號「短路」，終結頭痛的辦法。

研究人員將類似心律調整器的小器具植入四名患者的腦部。患者頭部神經痛已經超過一年；小偵測器每天記錄神經發出訊號的規律，連續紀錄最多六個月，「實驗」結果發表在「自然神經科學」期刊。

研究報告指出，長期頭痛和前額葉基底部(orbitofrontal cortex，又譯眼窩前額皮質、眼眶額葉皮質)的電流波動有關。腦部該部位主管情緒、自我評價與重大決定。

長期病痛是指連續三個月以上持續不斷或間歇感覺疼痛，約五分之一美國人深受其苦。

史丹佛大學神經科學家韋伯(Kenneth Weber)說，這行的專家早就希望找出更客觀的辦法，來標誌痛苦「度」。客觀衡量標準不但可以增進對痛苦背後神經運作機制的了解，還可以用來確認「痛感」被醫生忽略或低估的患者經歷到的痛苦。

過去，這方面的研究通常靠掃描患者腦部，觀察腦部各區塊血液流通的狀況。舊金山加州大學 神經學家舍瓦爾卡(Prasad Shirvalkar)和同事組成的研究團隊，利用電極體測量腦部某區塊內神經發訊號的規律，三名受測對象中風 後開始頭痛，第四名手術 鋸斷一隻腿後開始有「幽靈肢體」痛。結果發現，疼痛感出現前，前額皮質神經會以某種頻率發出訊號。

匹茲堡大學醫學院疼痛醫療專家瓦森(Ajay Wasan)說，腦部的作用對處理與感知疼痛十分重要，這篇研究報告把這方面的研究往前推進了一個世代。