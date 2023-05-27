我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

患者腦神經訊號「找到規律」 有望終結頭痛

記者張聲肇／綜合報導

科學家首度發現長期頭痛患者腦神經發送訊號的規律，此一發現有助預測頭痛發作的時間，甚至讓科學家想出使訊號「短路」，終結頭痛的辦法。

研究人員將類似心律調整器的小器具植入四名患者的腦部。患者頭部神經痛已經超過一年；小偵測器每天記錄神經發出訊號的規律，連續紀錄最多六個月，「實驗」結果發表在「自然神經科學」期刊。

研究報告指出，長期頭痛和前額葉基底部(orbitofrontal cortex，又譯眼窩前額皮質、眼眶額葉皮質)的電流波動有關。腦部該部位主管情緒、自我評價與重大決定。

長期病痛是指連續三個月以上持續不斷或間歇感覺疼痛，約五分之一美國人深受其苦。

史丹佛大學神經科學家韋伯(Kenneth Weber)說，這行的專家早就希望找出更客觀的辦法，來標誌痛苦「度」。客觀衡量標準不但可以增進對痛苦背後神經運作機制的了解，還可以用來確認「痛感」被醫生忽略或低估的患者經歷到的痛苦。

過去，這方面的研究通常靠掃描患者腦部，觀察腦部各區塊血液流通的狀況。舊金山加州大學神經學家舍瓦爾卡(Prasad Shirvalkar)和同事組成的研究團隊，利用電極體測量腦部某區塊內神經發訊號的規律，三名受測對象中風後開始頭痛，第四名手術鋸斷一隻腿後開始有「幽靈肢體」痛。結果發現，疼痛感出現前，前額皮質神經會以某種頻率發出訊號。

匹茲堡大學醫學院疼痛醫療專家瓦森(Ajay Wasan)說，腦部的作用對處理與感知疼痛十分重要，這篇研究報告把這方面的研究往前推進了一個世代。

加州大學 手術 中風

上一則

防頭髮稀疏 避免這四種食物

延伸閱讀

10種麥得飲食 護腦防失智

10種麥得飲食 護腦防失智
布碌崙首屆健腦資源日： 華人糖尿病風險高

布碌崙首屆健腦資源日： 華人糖尿病風險高
新手爸媽輕忽3月男嬰換尿布翻落腦出血 手術清除血塊

新手爸媽輕忽3月男嬰換尿布翻落腦出血 手術清除血塊
病患X光肺部長滿白點 竟全是寄生蟲「遺體」

病患X光肺部長滿白點 竟全是寄生蟲「遺體」

熱門新聞

旅遊專家建議，有七件物品在搭機時應該放在隨身行李內，以減少像是把隱形眼鏡放在托運行李中，最後卻遺失了的風險。Getty Images

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

2023-05-23 10:06
Image by Orna Wachman from Pixabay

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

2023-05-17 12:27
調查顯示，今年有44%美國人打算光顧一元店。圖為一元樹商店。Getty Images

光顧一元店 美國人最愛買四種用品

2023-05-19 12:01
Image by Christoph Meinersmann from Pixabay

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

2023-05-22 12:01
納豆。Image by Hui Ong from Pixabay

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

2023-05-25 12:07
夏天快到了，蚊子也開始多了起來，它們成群結隊、嗡嗡作響，叮咬皮膚、讓人渾身發癢起紅疹子，有些還傳播疾病。Getty Images

香茅精油趕不走蚊子 試試這兩款驅蚊器

2023-05-23 11:07

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂