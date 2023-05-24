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年齡漸長 七方法助你保護肝臟

記者張聲肇/即時報導
研究發現，有非酒精脂肪肝疾病的人，每周認真做有氧或抗力運動45分鐘，在12周內，就可減少20-30%的肝脂肪 。Photo by Anupam Mahapatra on Unsplash
研究發現，有非酒精脂肪肝疾病的人，每周認真做有氧或抗力運動45分鐘，在12周內，就可減少20-30%的肝脂肪 。Photo by Anupam Mahapatra on Unsplash

從幫助消化到儲存重要維生素（如維他命A、D、E、K和B12），從清理血中毒素到殺菌，肝臟進行500多項重要功用，保護肝臟的重要不言可喻，年輕人不可忽視，年長者更應重視。

新澤西州詹森大學附屬醫院肝臟疾病與壞損中心主任拉斯特吉（Vinod Rustgi）說，健康的肝臟不像其他器官那樣會老化，但肝臟有病的人，年紀越大，風險逐年增加。早期非酒精脂肪肝疾病通常不會造成明顯的問題，但對50歲以上的人，導致肝纖維化的機率很大，最後可能變成肝硬化，就嚴重了。

拉斯特吉說，好消息是，只要對治得宜，肝臟脂肪太多、甚至輕微的肝硬化，都可以徹底逆轉、治癒。如何防止肝臟受損，增強其自我療癒能力？專家建議七方法：

第一，多吃健康食物。少吃飽和脂肪含量大的食物，如紅肉和加工肉品，多吃植物做成的食品。「綠色地中海飲食」-- 傳統的地中海飲食加上綠茶多酚（polyphenols）和無花果浮萍（Mankai）-- 更有益肝臟健康。簡而言之，低脂肪、低份量兩大原則對肝臟有好處。

第二，過重的話，趕快減重。非酒精脂肪肝疾病和肥胖關係緊密，因此，維持標準體重是預防肝脂肪過多的第一步。體重減輕7-10%，可大幅減低脂肪肝、肝發炎和肝硬化。

第三，少吃甜點和少喝汽水。這不但有助維持「健康體重」，還可預防肝病惡化。這可能是因為甜食裡的單糖，包括果糖，在體內會變成脂肪，也會促使身體儲存脂肪。

第四，每周運動數次。研究發現，有非酒精脂肪肝疾病的人，每周認真做有氧或抗力運動45分鐘，在12周內，就可減少20-30%的肝脂肪 。再說，運動本來就可減重，加上其他很多好處，何樂不為？

第五，少喝酒，特別是喝酒過量得肝病的人。奧斯汀德州大學醫學院內科醫學助理教授曼舒瑞（Mahsa Mansouri）引述加拿大最新健康指南說，安全的酒精攝入量是零。她說，女性尤然，同樣的酒精攝入量，對女性產生的毒性，比對男性大一倍。

第六，多喝咖啡。曼舒瑞說，即使是去咖啡因的咖啡，也能降低罹患晚期脂肪肝疾病、甚至肝癌的風險。研究指出，每天最多三、四杯，有保護肝臟的效用。

第七，別碰不必要的補品。水飛薊（milk thistle）對肝好？拉斯特吉說，沒有確切資料可以證明。南非醉茄（ashwagandha）、 卡瓦胡椒（kava）等﻿還會對肝臟產生毒性。

咖啡 醫學 減重

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