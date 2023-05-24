白卡津貼30元36年沒漲過 養老院老人心酸

醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)

全國有數十萬名養老院 居民持續陷入某種既可悲又無尊嚴的貧窮困境；他們被迫交出所有收入，卻只能靠每月低至30元的醫療補助計畫(Medicaid ，俗稱白卡)「個人需求津貼」過活。這筆錢，在美國長期照護體系內普遍存在，卻最不受人關注；最大的問題是，國會已幾十年沒有調高這筆津貼。

近三分之二養老院居民護理費是由Medicaid支付；作為交換，他們本應獲得的社安金 、養老金和其他收入，都被轉用來支付他們的養老院帳單。Medicaid「個人需求津貼」（Personal Needs Allowance，PNA），被拿來支付養老院不提供的消費項目，從電話、衣服和鞋子到送給孫子的生日禮物。

談到國會幾十年沒漲過這筆錢，全國優質長期護理消費者之聲(The National Consumer Voice for Quality Long-Term Care)律師布魯克斯(Sam Brooks)說：「這對他們來說是最丟臉的事，真的可以說是恥辱。」

當瑪麗亞•卡特(Marla Carter)到肯塔基州一家養老院看望婆婆時，震驚於自己看到的貧窮場景，像是19世紀的貧民窟，而非現代美國。她和丈夫為此成立非營利組織「肯塔基忠實朋友」(Faithful Friends Kentucky)，發放物資給當地養老院居民；卡特說：「我帶蘇打水或牙刷來，他們都好開心，這讓我很難過。」

Medicaid在1965年創建，1972年修正案規定個人需求津貼每月至少25元。與社安金等其他福利不同，個人需求津貼未規定須依生活費調整，若按通貨膨脹率，此津貼今日應約180元；但國會只在1987年將津貼最低比率提高到30元，36年來一直保持在此水平。

維吉尼亞州民主黨國會議員韋克斯頓(Jennifer Wexton)2019年曾提案要求將最低津貼調至60元，並將其增幅與社安金增長相連，但此案連聽證都沒有舉行。