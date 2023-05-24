70歲翁奪女子撲克牌大賽冠軍 引發爭議

70歲男子休斯參加在佛羅里達州舉行的女子撲克牌比賽，是83名參賽者中唯一的男性，結果贏得冠軍。(取材自推特)

一名70歲男子參加在佛羅里達州塞米諾爾硬石酒店暨賭場(Seminole Hard Rock Hotel and Casino)舉行的女子撲克牌比賽，是83名參賽者當中的唯一男性，一路過關斬將贏得冠軍，獲得獎金5555元，引發爭議。

福斯新聞網(Fox News)報導，70歲佛州 男子休斯(Dave Hughes)參加在塞米諾爾硬石酒店暨賭場舉行的德州 撲克(Texas Hold'em)女子比賽，經過層層淘汰，休斯在最後一輪比賽擊敗對手黛亞納‧希巴頓(Dayanna Ciabaton)勇奪第一名，拿到5555元獎金。

報導指出，休斯能夠報名參加女子撲克牌比賽的原因，在於佛州反歧視 法禁止女子競賽活動的主辦單位拒絕男性報名。

留著白色鬍鬚的休斯參加比賽的短片在推特傳出之後，即有網友提供300元獎金給打敗並淘汰休斯的選手。

撲克新聞(Poker News)報導，撲克名人堂(Poker Hall of Fame)得主琳達‧強生(Linda Johnson)表示：「我喜歡限定女性參加的撲克牌比賽，如果他們要舉辦只限男性參加的比賽，我不認為有問題，只是我不會去報名，因為我的資格不符。」

她說：「男人不應該參加專門為女性舉辦的比賽，但對於少數男性報名參加女性比賽，民眾有點過度反應了，他們只是想要引人注意而已，為什麼要讓他們得逞呢？或許我們應該忽略這些人，展現我們最堅強的一面來參賽。」