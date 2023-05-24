每周帶四次健身課 102歲嬤：等老了我就不幹了

貝莉帶著她的「學員」舒適地做伸展運動，她說，儘管自己也常使用助行器，但仍然是個嚴格的教練。（取自Elk Ridge Village Senior Living/Sean Tran攝影）

十幾名婦女聚在一起，健身教練正指導她們做動作；尚·貝莉(Jean Bailey)坐在椅子上高舉手臂說「仰泳姿勢」，這群奧馬哈市(Omaha)麋鹿嶺村老年公寓(Elk Ridge Village Senior Living)的婦女迅速開始向後旋轉手臂。

貝莉今年102歲，住在該公寓的獨立生活區，三年來她每周固定教這個課程四次，還沒打算停下腳步；她說，等她老了就不幹了，她已經在麋鹿嶺住了近14年。

她的「學員」通常有關節炎，限制了他們的活動，但可以舒適地做伸展運動並從中受益。貝莉說，她也常使用助行器，儘管如此，她仍然是個嚴格的教練。

貝莉在2020年開始帶這堂運動課，當時新冠疫情爆發，所有人都被隔離在房間裡。那年貝莉99歲，即使在麋鹿嶺的住戶中也算是「高齡」的，但她沒有被自己的年齡所限制。貝莉說，她想保持活躍，於是鼓勵她的鄰居把椅子搬到走廊上，做一些保持「社交距離」的簡單運動。

她在每周一、三、四、六提供30分鐘課程，之後大約做20種上半身和下半身的伸展運動，包括轉頸、伸直和彎曲雙腳，以及彎腰觸地。貝莉總是說要從手到腳趾，活動身體的每個部分。

87歲的布萊克(Phyllis Black)住在貝莉樓下，她喜歡上運動課；她說，如果不參加課程，會感覺身體很僵硬。

每當有人過生日時，貝莉經常在課後用烘烤的點心招待大家；她說，到這年紀，每個生日都是一件大事。

貝莉的長壽和韌性來自於幼時的艱困生活。1921年出生於懷俄明州 ，成長階段正逢大蕭條 時期，貝莉是五個孩子中的一個；三歲時母親將她送養，她成了另個家庭的獨生女，父親是鐵路工。她的家人住在愛俄華州，之後遷居內布拉斯加州 。

十幾歲時，貝莉曾是J.C. Penney公司的小模特兒。她於1942年結婚，丈夫1989年過世，他們育有三個孩子，小女兒在55歲時因癌症去世；貝莉有五個孫子和四個重孫。

麋鹿嶺營運總監崔恩(Sean Tran)說，貝莉的人生觀非常積極，鼓舞著大家，因為如果她在102歲時能做到這些，其他人在不到她的年齡應該也能做到才是。