床單顏色要慎選 專家：挑錯會擾亂睡眠品質

睡眠專家和室內設計師都認為，紅色床單是最操的選擇。(取自Amazon網站)

臥室的床單顏色可以完全改變整個氛圍，例如選擇純白色床單，會讓空間看起來乾淨明亮，藍色有助於營造寧靜感，而紫色則可以為普通的房間增添幾分貴氣。

床單顏色也和睡眠品質有關，淺色、冷色系在夜晚可能不適合，因為它們會暗示大腦保持清醒，但它們也是最透氣的；深色、暖色系可以有助於放鬆，但它們也不容易散熱。

睡眠專家歐利芬特(Louise Oliphant)表示，經過大量測試，連室內設計師都證實他的結論：應該遠離紅色床單。

室內設計師柯洛波文斯基(Artem Kropovinsky)說，最糟糕的床單顏色是紅色，除非想讓臥室具有強烈風格，否則就應遠離紅色。他說，紅色有種大膽、充滿活力的氣氛，和臥室應營造的放鬆氣氛正好相反。柯洛波文斯基說，紅色的鮮艷色調有刺激作用，對一夜好眠構成挑戰。

柯洛波文斯基說，研究也顯示，紅色是十分鮮豔的顏色，可以挑起激情或憤怒；即使只是床單，強烈的顏色有礙放鬆和寧靜。

一般原則是，遠離過於鮮艷或醒目的色調，柯洛波文斯基建議選擇柔和的色調，如藍色、綠色或淺灰色，可以創造寧靜、舒緩的臥室氛圍。

歐利芬特說，他發現淺灰色是最佳床單顏色，淺灰色讓他感覺最平靜，在臥室裡看起來也最為協調。他說，傳統的白色則是應該避免的床單顏色之一，但米白或接近灰色的顏色便不會那麼明亮或呆板，它們能使人放鬆，而不是攪動心緒。

雖然研究指出白色寢具不適合臥室的氛圍，但它仍是最受歡迎的寢具顏色之一。