保護牙齒 牙醫夫婦全家做四件事

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大家都想保護牙齒健康，但是如何做到？北卡 州都罕市（Durham）牙醫夫婦奇諾內茲（ Rocio Quinonez）和塔珀（ Michael Tapper）做這四件事，讓自己和孩子的牙齒保持健康。

第一，餐後必刷牙、用牙線清牙、漱口。奇諾內茲說，起床第一件事先刷牙，目的是「把留在口腔裡一整晚的細菌清除掉」，用漱口液漱口的用意則是保持口氣清新。接下來的三餐之後，只要時間許可，全家都盡量做到刷牙、牙線清牙縫、漱口液漱口。

第二，避免沾牙、黏糊糊、太甜的食物和飲料。糖分高加上沾黏，是牙齒的天敵，因為蛀牙就是糖分久留齒縫、牙周的自然結果。塔珀說，他們家連汽水都不喝，不管是添加糖份或減肥汽水。家裡也沒有甜茶、運動飲料、糖果。水倒是喝很多，可以把齒頰殘留的小渣清出來。

第三，三餐之間不吃零食。奇諾內茲說，口水對清潔、保護牙齒很重要，常吃點心、咀嚼，會破壞口腔作用的平衡，讓口水無法善盡職責。這對牙醫夫婦全家因此堅守「只吃三餐」的原則，不讓零食破壞口水的作用及口腔衛生。要喝果汁，也隨三餐並進，不在餐後刷牙完畢後喝。即使用餐時喝果汁，也盡量大口喝下，不小口細啜，縮短牙齒接觸糖分的時間。

第四，睡眠時間也要保護牙齒。磨牙、咬牙、緊閉牙齒太久或太頻繁，都會破壞牙齒表層和琺琅質，導致牙齒敏感、上下顎疼痛，甚至頭痛等毛病。奇諾內茲說她和先生睡前必先戴上牙套，「避免牙齒磨損」。