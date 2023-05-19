扭轉脖子、壓迫脊椎 專家說這種睡姿最糟糕

每個人睡覺時都有自己的偏好，有人喜歡像胎兒般蜷縮起來，有些人伸展四肢如大字型，而有些人則喜歡趴睡，將頭轉向一側。取自pexels/Andrea Piacquadio

人的一生中幾乎有三分之一的時間在睡眠或休息，而談到睡眠，每個人都有自己的偏好；有的人喜歡像胎兒般蜷縮起來，有些人伸展四肢如大字型，而有些人則喜歡趴睡，將頭轉向一側。

根據英國民調 公司YouGov最近的一項調查，8%的英國人是趴著睡的，四分之一（27%）的人朝右側睡，而23%的人朝左側睡，7%的人仰睡。

如果習慣趴著睡，那麼應該繼續看看以下專家的說法，他們表示，這種睡姿對身體不太好。

寢具品牌Levitex Sleep創始人連恩哈特（James Leinhardt）最近在抖音 （TikTok）上的一段影片中表示，趴睡時脖子必須旋轉和扭曲，頭部擺放的方式和脊椎的自然曲線相對抗，並會壓迫到脊椎。

如果每天早上醒來感覺背痛，罪魁禍首可能是睡眠習慣。取自pexels/Andrea Piacquadio

連恩哈特說，如果每天早上醒來感覺背痛，罪魁禍首可能是睡眠習慣。但既然感覺身體有如針刺、頸部和背部疼痛，為什麼每到晚上又依然故我？連恩哈特說，這是因為身體已形成慣性。

一位網友留言說，那他還能怎麼睡呢？另一位網友則附和說，這就是他睡覺的情況。

雖然趴睡據稱有某些好處，例如減少打鼾（約每五人中就有一人經常打鼾），但專家普遍認為趴睡對關節 和骨骼不利。妙佑醫療國際（Mayo Clinic）表示，趴睡會對背部和脊柱形成壓力，因為大部分重量會集中在身體的中間，讓脊椎很難保持在正常的位置。

不僅如此，更讓愛美人士震驚的是，臉朝下趴在枕頭上睡覺容易增加臉部的皺紋。

如果不趴著便無法入睡，連恩哈特在另一段有520萬瀏覽次數的影片中提供了一些建議。他說，在耳下和肩膀中間放個枕頭、一個能填滿這個空間的枕頭。另外，在膝蓋和腳踝之間也放個枕頭，這可以支持和穩定臀部，睡起來感覺更安全。

除此以外，可以嘗試健康網站Healthline提供的幾點建議：

- 使用薄的枕頭或根本不用枕頭。枕頭越平，頭和脖子的角度就越小。

- 在骨盆下放一個枕頭。這將有助於保持背部不偏不倚，並減輕脊柱的壓力。

- 在早晨做伸展運動。幾分鐘的伸展運動有助於使身體恢復正常，並溫和地加強肌肉 支撐。在伸展之前，記得做些輕柔的熱身動作