醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

專家認為，如果在飯前喝蘋果醋或吃淋上醋汁的沙拉，可以幫助保持血糖平衡。Getty Images

談到健康，「糖」可能有負面含義，但糖並不一定都是壞的，我們的血液需要糖來提供能量。血糖 偏低，會讓人容易疲勞，而血糖太高同樣也有問題；「功能醫學 」（functional medicine）倡導者龐貝（Daniel Pompa）醫生指出，反覆的胰島素激增會導致2型糖尿病 、心臟病 、體重增加、癌症、腎臟疾病和中風等併發症；因此，最重要的是尋求減少胰島素激增的方法，防止這些慢性病的發生。

專家指出，降低血糖的秘密可能就藏在你家的廚房。他們認為，如果在飯前喝蘋果 醋（apple cider vinegar）或吃淋上醋汁的沙拉，可以幫助保持血糖平衡。以下是醫生認為在喝蘋果醋前，你需要知道的一切。

為何控制胰島素如此重要？

帕蘭尼薩米（Akil Palanisamy）醫生表示，血糖控制是糖尿病管理的重點，保持穩定的血糖尤其重要，可減少糖尿病併發症的風險，例如神經病變或神經損傷、視網膜病變或視覺損傷和腎臟損傷。他表示，每個人都可以從控制胰島素中受益。

高血糖可能導致幾個嚴重的健康問題，包括2型糖尿病、肥胖、中風、心臟病、代謝問題和慢性炎症。綜合醫學的蒙提（Daniel A. Monti）醫生說，這些情況會損害血管、神經和器官，從而影響每個人的整體健康。

降血糖的簡單方法

如果需要降低血糖，在大餐前喝蘋果醋或吃醋汁沙拉確實是個好主意。蒙提醫生說，目前雖還沒有明確的證據，但初步數據顯示，食用蘋果醋可能有助於控制血糖水平，特別是對那些有胰島素阻抗（insulin resistance）的人。

研究發現，蘋果醋可透過減緩碳水化合物的消化速度和增加體內胰島素的敏感性來幫助降低飯後血糖水平。

為何蘋果醋有助於減少胰島素激增

專家表示，關於蘋果醋可以幫助控制血糖的原因目前還不是很明確，但他們可以提供一些理論。蒙提表示，蘋果醋可能減緩碳水化合物的消化，降低了葡萄糖進入血液的速度；葡萄糖的較慢釋放，可以減少身體為調節血糖水平而需要產生的胰島素。

此外，同一項研究發現，經常食用蘋果醋可以降低三酸甘油酯，改善高密度脂蛋白膽固醇的水平。龐貝指出，結合改善胰島素的敏感性，這對減肥和長期保持體重非常重要，蘋果醋是任何減肥計畫中不可或缺的部分。

哪些人不適合用蘋果醋來控制血糖

一般來說，食用蘋果醋來防止飯後胰島素激增是安全的，但專家們認為有些病人不應該嘗試。帕蘭尼薩米表示，經常吃低鉀飲食的慢性腎臟病患者不應該喝蘋果醋，因為它含有鉀。

此外，喝蘋果醋也有些其他的缺點。帕蘭尼薩米說，蘋果醋會損害牙齒的珐瑯質，建議在飲用後用清水漱口；蘋果醋也可能讓胃食道逆流或火燒心等胃腸道問題更加惡化。