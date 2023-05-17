好好注重口腔健康 因為能保護…心臟？

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常用牙線清潔牙齒，顯然有減少牙垢、防止蛀牙、維護牙周健康等好處。但如果說口腔健康，會降低心臟病 的風險，你相信嗎？

克里夫蘭診所牙周病專家若斯（Sasha Ross）說，有關牙周病和心臟健康關係的研究，已經可以車載斗量。

克里夫蘭診所根據研究指出，牙周病會造成高血壓 ，也容易導致心臟發炎、受細菌感染。

若斯接受福斯數位新聞網訪問時說，兩者之間的關聯真的很強，「牙周病患者罹患心臟病、中風、其他相關疾病的風險（和牙周健康的人比起來）大很多。」

根據疾病防治中心統計，美國30歲以上的人，約有43%牙周或多或少有毛病，65歲以上的人，有牙周病的比率高達70%。

賓州大學醫學 院臨床醫學助理教授安布羅斯（Marietta Ambrose）說，心臟瓣膜有毛病的人，風險較大，「牙周病菌跑進血液，進入心臟，就能直接感染已顯脆弱的心瓣膜。」

她在賓大醫學院網站發表文章表示，這對裝了人工心瓣膜的病患來說，特別令人擔心。

美國牙醫協會（American Dental Association）建議民眾每天至少刷牙兩次，用牙線清理牙齒一遍，不論刷牙前或後清理都可。

若斯說，疏於使用牙線的後果包括牙周流血或腫脹、累積牙垢、蛀牙、牙齒鬆動、口臭、牙周縮小。

她說，「我想，許多人還不知道使用牙線的方法，或該選用哪種牙線。到診所來，我們教你。一旦學會，養成習慣，每天一次，最好晚上就寢前，用牙線清牙一遍。」

若不確知牙線使用法，她說用電動噴水清牙器或特製「牙縫刷」也可以。

若斯建議大家，每個齒縫用牙線上下拉10-15次，效果最佳；每換一處，都要用新的乾淨的一段。牙線上蠟不上蠟都同樣有效，牙縫緊密的話，帶蠟的牙線比較容易進入。

她說，牙刷牙線哪個先用都無所謂，僅有一篇研究報告說，先用牙線，除垢效果更好。

此外牙醫協會建議，定期看牙醫、少吃甜食、少喝含糖飲料，也是保護牙齒健康的不二法門。