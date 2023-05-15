年齡漸長 五種過敏較易得

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美國65歲以上的人，有5%到10%已有過敏 症或是首度過敏。隨著人口老化，（到2030年，20%人口將是65歲以上）有過敏的長者人數也將增加。

俄亥俄州 立大學韋克斯納醫療中心過敏專科醫生蒂凡妮．歐文斯（Tiffany Owens）指出，隨著年齡增長，我們的免疫系統會變弱，使得長者較易生病，也較易出現過敏反應。

以下是如何識別長者最常得到的五種過敏症：

一、花粉熱（hay fever）。春夏季甚至秋天，花草樹木的花粉散播空中，吸入鼻腔或喉嚨，可能引起過敏反應。這是2000萬美國成年人和500萬兒童的「年度折磨」。症狀包括打噴嚏、鼻塞或流鼻涕、咳嗽、眼鼻喉發癢、眼睛泛紅、眼袋發黑。

二、昆蟲叮咬過敏。蜜蜂、青蜂、黃蜂、胡蜂（虎頭蜂）和紅蟻等昆蟲叮咬分泌毒液，有些人的免疫系統不會過度反應，但年紀漸長，免疫力漸弱，較可能過敏。

正常的反應是皮膚被噬咬處發紅、疼痛，過敏反應則是臉、喉或舌腫，呼吸困難、咳嗽、呼吸短促、暈眩、胃痙攣、嘔吐腹瀉、身體發癢、皮膚蜂巢化，嚴重時會休克（anaphylaxis），可能致命，要趕快送醫急救。過敏休克通常在叮咬5-30分鐘內發生。

三、皮膚過敏。這是碰到毒葛（poison ivy）、毒橡樹（poison oak）或毒漆樹（poison sumac）等過敏原產生的問題。也有人對珠寶裡的鎳、潤膚液和皮膚保養品的化學成分過敏。隨著年齡漸長，皮膚漸薄也變乾，發癢、紅腫等過敏也會更常出現。

四、食物過敏。通常是對食物中的某種蛋白質反應過度引起，有時反應很快，若不及早治療，可能致命。過敏反應時間，吃下去幾分鐘到兩小時不等。過敏原包括牛奶、蛋、魚類、花生、貝殼海鮮、大豆、核果、麥麩。症狀包括皮膚蜂巢化、發紅發癢、鼻癢或鼻塞、噴嚏、眼睛發癢掉淚、嘔吐、胃痙攣、腹瀉、腫脹。全身過敏休克的症狀包括喘息、胸緊、呼吸困難、手部刺痛、腳唇和頭皮腫。

第五、藥物過敏。老年人服用的藥物比年輕人多兩倍，過敏反應的機率自然更大，尤其擦在皮膚上或注射到肌肉 裡的藥，更容易造成過敏。抗癲癇藥、胰島素、含碘藥、抗生素如盤尼西林、消炎藥如 ibuprofen等，最容易造成皮膚泛紅發熱、發癢、呼吸系統問題、臉部腫脹等。