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大腸癌患者日漸年輕 注意四個早期症狀

記者張聲肇/即時報導
Image by Darko Djurin from Pixabay
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大腸癌日漸找上還沒資格接受大腸鏡檢查的年輕人，研究指出，早在診斷出癌症前兩年，就可能出現腹部疼痛、便血、持續腹瀉以及缺鐵貧血這四大早期症狀。

貧血通常要年度健檢抽血報告出爐才得知，因此有前三症狀的年輕人，宜特加留意。

俄亥俄州立大學綜合癌症中心大腸手術科主任卡拉迪（Matthew Kalady）說，便血許多人「難以啟齒」，認為會令人困窘，但這是每個人都得面對的問題，「我們必須了解什麼是正常，什麼是不正常。」

聖路易華盛頓大學醫學院團隊日前發表在「國家癌症研究所期刊」的報告，分析了5057名早期大腸癌症患者的病歷，希望患者不要到後期才診斷出。美國防癌協會說，55歲以下罹患大腸癌的比率，1995年為11%，到2019年幾乎倍增為20%。

研究對象確診大腸癌前，最早兩年前，就有上述四大症狀當中的至少一種。而滿45歲才符合大腸鏡檢查資格，嚴重到看醫生或檢驗出大腸癌之前，就有四大症狀之一，是早期治療的最佳契機。大腸癌是可治癒的疾病。

華大醫學院消化系統科助理教授弗瑞茲（Cassandra Fritz）也是報告作者。她說，「病患容易忽視這些症狀，這四大症狀該讓你警惕，有任何一樣，就去找醫生進一步評估。」

研究對象當中，幾乎一半在確診大腸癌前至少3個月，就有其中至少一個症狀，症狀越多，罹癌的風險就越大。

華大醫學院公衛科學組外科副教授曹銀（Yin Cao譯音）說，本研究強調的是年輕人和看診醫生「最該警惕的問題。」他說，許多大腸癌早期症狀，到了急診室才發現，而大腸癌通常又是「診斷延誤多時」的結果。

腹瀉和肚疼對某些人可能是正常現象，也很快過去，專家提醒，如果持續超過一周仍不明原因，最好去看醫生。防癌協會科學長達胡特（William Dahut）建議，感覺不對勁時，就要積極檢查個徹底。

癌症 醫學 俄亥俄州

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