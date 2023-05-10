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45歲後壓力大 認知出問題機率增37%

記者張聲肇/即時報導
研究發現， 45歲後壓力大的人，認知能力如記憶、思考出問題的機率，比一般人高37%。記者陳再興／攝影
研究發現， 45歲後壓力大的人，認知能力如記憶、思考出問題的機率，比一般人高37%。記者陳再興／攝影

研究發現， 45歲後壓力大的人，認知能力如記憶、思考出問題的機率，比一般人高37%。

發表於美國醫學期刊網路公開版的研究報告指出，長期追蹤2萬4448人腦部健康的這項研究，現在仍在進行。研究人員定期對參加人員的認知能力，做標準化的測試，由受測人自行評估壓力程度，包括自己的感受以及「超出處理能力」的情況，結果，有23%說自己「高度緊張」。

緊張是人在承受壓力下的自然反應，在短時間內，可能刺激出正面的動機，例如，促使你如期完成作業，或踩煞車以避免車禍。可是，長期的緊張，會導致種種身體與心理健康問題，包括焦慮、憂鬱症、頭疼、心臟病高血壓、睡眠問題等等。

本研究說，認知問題也是長期緊張的副作用，因為研究人員發現，不論年紀、種族或性別，壓力大的人，認知能力衰退的風險較大。認知能力衰退也叫做「輕微認知障礙」。

美國心理學會說，降低壓力不僅可讓你感覺「人生更美好」，還能夠長期保護你的健康。如何降壓？方法人各不同，美國心理學會說，首先要找出讓你感到壓力的原因，再據以制定降低和 消除壓力的策略。

高血壓 心臟病 醫學

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