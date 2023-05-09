想要植物茁壯 先檢測花園土壤酸鹼值

保持植物健康的最佳方法之一就是確保土壤的pH值符合它們的需要。美聯社

一座美麗茂盛的花園，最重要的是要有健康的植物，而保持植物健康的最佳方法之一就是確保土壤的pH值符合它們的需要。

每種植物都需要某個特定的土壤pH值範圍，在這個範圍內它可以充分地吸收必要的營養物質。由於每種植物的要求不同，有必要瞭解它們的最佳pH值範圍。例如，康乃馨需要的pH值範圍為6.7-6.9、草皮為6.3-6.8、番茄為6.2-6.8、杜鵑花為4.5-6；藍莓為4.5-5.5。

pH值是什麼？

土壤的pH值代表土壤的酸鹼程度，以14個等級來測量。pH值7代表中性，低於7便是酸性，高於7則是鹼性。測量的每個單位都是下一個單位的10倍，所以pH值7.0比6.0的數值高10倍，僅僅1個單位差距便很大。

不論是自然的土壤還是施用的肥料，如果pH值不適合，植物將無法吸收足夠的營養；在缺乏營養下，便會發育不良、變色甚至死亡。不當的pH值也會毒害植物，正如它抑制了植物吸收必要的營養物質，也會讓植物增加其他營養物質的吸收，以至於出現毒性。

要瞭解土壤的pH值，可使用檢測工具、試紙或電子測量儀。美聯社

如何檢測 土壤

要瞭解土壤的pH值，可使用檢測工具、試紙或電子測量儀，這些都不難買到。使用時，在土壤樣本上滴幾滴化學染料，一分鐘後將變化的顏色與圖表進行比較。同樣的，試紙在浸入土壤和水的混合物中也會變色，而電子測量儀在插入土壤後也會出現檢測的數值。

另一個簡單的方法是，帶著土壤樣本到居住地的合作推廣機構（地點可上網查詢http://npic.orst.edu/pest/countyext.htm），他們可提供土壤檢測，只收取一點費用。

土壤改良

如果花園的土壤pH值在植物所需的範圍內，就沒問題；但如果數值超出範圍，下一步就是用元素硫來降低土壤pH值，或是用磨碎的石灰石來提高它。

到合作推廣機構檢測土壤，還可個額外的好處是可獲得專家的指導，他們會針對檢測結果提供建議，以特定植物的目標範圍及需處理的區域大小，說明改良土壤需要多少劑量的添加物，

此外，最好分別測試花園中的每個區域或花壇，即使在一個小院子裡，也常會有很大的變化。最好每隔兩三年進行一次pH值檢測，因為外在環境可能會發生變化，而改良土壤的添加物也會逐漸流失。