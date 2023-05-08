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氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

記者張聲肇/即時報導
氣炸鍋好用，但請注意兩樣健康風險 -- 鍋子表面的化學塗層脫落時，就不安全；高溫炸澱粉類食材，產生大量丙烯醯胺（acrylamide）時，也不安全。Getty Images
氣炸鍋好用，但請注意兩樣健康風險 -- 鍋子表面的化學塗層脫落時，就不安全；高溫炸澱粉類食材，產生大量丙烯醯胺（acrylamide）時，也不安全。Getty Images

氣炸鍋好用，但請注意兩樣健康風險 -- 鍋子表面的化學塗層脫落時，就不安全；高溫炸澱粉類食材，產生大量丙烯醯胺（acrylamide）時，也不安全。遵照使用手冊操作，注意氣炸食物的溫度，應可放心使用。

氣炸鍋的塗層有毒嗎？

凡是不沾鍋之類的材料，都含「永遠化學物質」--全氟辛酸（Perfluorooctanoic acid，PFOA）、全氟辛烷磺酸（Perfluorooctanesulfonic acid，PFOS）、聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene，PTFE，「塑膠王」），也就是俗稱的鐵氟龍。

營養與公衛專家哈特內特（Pam Hartnett）說，這些材料加熱後，會釋出化學物質，特別在鍋面刮傷、損壞的情況下，食物含這些化學物質，吃進肚裡會干擾荷爾蒙的分泌，甚至造成生殖和智力發展問題。吸入肺部，當然也不是好事。

哈特內特強調，鍋面刮壞才有上述健康之虞，完好的氣炸鍋，只要使用得當，安全無虞。

使用時，用木製或矽材鍋鏟、廚具；保養清洗，避免用摩擦海綿，用溫肥皂水刷乾淨後，清水沖洗。總之，不要刮破鍋面。

氣炸鍋炸出來的食物有害健康嗎？

氣炸鍋第二大健康風險是溫度和油。油脂在高溫下會冒煙，也可能產生有害的化學物質，特別是油炸澱粉類食物，可能產生致癌的丙烯醯胺。

腸胃腫瘤學家波爾曼（Michelle Pearlman）說，氣炸鍋就有上述的風險，油脂和高溫造成的「副產品」，和心臟病以及其他慢性病有關連。

但她指出，氣炸鍋炸出來的丙烯醯胺，含量少於一般油炸食物。我們平常吃的洋芋片、薯條、吐司麵包、蛋糕和咖啡，都有丙烯醯胺。她建議，油炸食物時，用煙點高的油，如酪梨油和椰子油比較安全。

氣炸鍋比一般鍋油炸食物安全，重點是要買到質材安全的氣炸鍋，且保養得宜，塗層刮傷或脫落了，就不要再用。

農業部建議少吃油炸食物，要油炸，則「淺炸」到稍微金黃即可，或改用熱燙、微波爐加熱等方法。

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