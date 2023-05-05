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這3種流行家具 風水師看了也搖頭

編譯周靜芝 / 綜合報導
風水透過生活空間的安排和裝飾來協調個人與自然的關係。Getty Images
風水透過生活空間的安排和裝飾來協調個人與自然的關係。Getty Images

風水（Feng shui）是中國幾千年傳統文化之一，透過生活空間的安排和裝飾來協調個人與自然的關係。「風」代表元氣和氣場，而「水」則代表流動與變化；簡單來說，風水所追求的就是理想的生活環境。

用心理學的角度來看，有些風水並非迷信，而是有理可循，居家室內設計時最好也避免這些問題的產生。

風水專家潔瑪（Jemma）發表在抖音TikTok）的影片頗受網友青睞，獲得370多萬次瀏覽、60多萬個讚。近日她分享了三種對風水不利的流行室內裝飾與家具。

風水專家認為玻璃餐桌會產生負面的能量，讓空間有種冰冷的感覺。Getty Imag...
風水專家認為玻璃餐桌會產生負面的能量，讓空間有種冰冷的感覺。Getty Images

1. 玻璃餐桌

餐桌是餐廳的主角，潔瑪說，餐桌最好是木頭製的，代表家庭的支持和穩定，而玻璃餐桌則代表脆弱。

室內設計專家艾金頓（Anna Elkington）同意說，若想創造一個平衡和諧的餐廳，玻璃餐桌本來就不討好，因為玻璃餐桌會產生負面的能量，讓空間有種冰冷的感覺。她表示，帶有尖角的長方形餐桌會營造出一種不良的氣氛，因此選擇圓形餐桌將有利於「氣」（能量）的流動。

室內設計師建議，決定在某個空間裝面鏡子時，最好諮詢風水專家。Getty Imag...
室內設計師建議，決定在某個空間裝面鏡子時，最好諮詢風水專家。Getty Images

2.裝飾風格的鏡子

潔瑪提醒，鏡子應該是一塊堅固的玻璃，反映整個自我；如果一轉頭看見破碎和扭曲的影像，會混淆和擾亂氣的流動，讓人感到不安。

然而，如果想在走廊裝設一面鏡子，艾金頓建議選擇一面較大的鏡子避免產生扭曲的影像。她說，決定在某個空間裝面鏡子時，最好諮詢風水專家。

臥室裡低垂的吊燈，會讓人在睡覺時感受到壓迫感。Getty Images
臥室裡低垂的吊燈，會讓人在睡覺時感受到壓迫感。Getty Images

3. 臥室裡超大的低垂吊燈

艾金頓說，臥室應該是讓身心放鬆的地方，可消除日常生活的倦怠感，因此臥室風水是否良好很重要；然而床頭低垂的燈光會導致壓力和精神緊張，很難營造出平靜的氛圍。

潔瑪說，在風水上，低垂的吊燈像是一支「毒箭」，讓人在睡覺時感受到壓迫感；如果想要一夜好眠，最好避免這類臥室照明設計。

設計師康拉德（Kate Conrad）也建議，臥室燈具應該講求功能性，以周圍的照明來反映心情；例如需要一盞明亮的頂燈、床頭閱讀燈，以及可調整亮度的燈光。她表示，照明有助於改善臥室內氣的水平，幫助人獲得良好的睡眠。

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