住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

為防止竊賊入侵，即使出遠門也要裝出像「有人在家」的樣子。Getty Images

竊賊都不想被抓，他們通常會等到沒人在家時才破門而入。誰給他們訊息，讓他們知道房子是空的呢？很有可能，房子主人就是那個通報的人，因為沒有採取必要措施讓房子看起來不是空的。

保全公司負責人坎貝爾（K. Campbell）說，除了像警報器這類的安全線索外，竊賊還會尋找其他線索，確認是否有人在家。坎貝爾說，哪怕只是長周末度假離開幾天，家裡也需要看起來「有人在家」。

幸好有些方法，讓人即使離家很遠也能裝出像「有人在家」的樣子。坎貝爾說，美國政府會在軍事設施使用隨機安全措施（random security measures），以嚇阻潛在攻擊者；這個概念也可以用在住家。

以下是五個「無人在家」的明顯線索，使房子容易成為竊賊目標，以及專家提供的解決方案，如何避免給歹徒下手的機會。

1.房子整晚是黑的

有人在家的時候，晚上屋內燈光通常會打開和關閉；如果房子整晚都是黑的，就是個明顯跡象，說明沒有人在家。

可以嘗試將燈具設置定時器，以便在離開時保持照明，騙過偷兒。但有個更好的防盜選擇，家庭安全專家嘉布列（Rob Gabriele）說，安裝可遠端遙控的智能燈，讓房子看起來真的像有人居住；這樣就可以保持照明的機動性，讓它看起來更像有人在家。此外，還可裝設一種模擬電視燈光的防賊燈，看起來就像有人在看電視。

2.車道上沒有車，或車子久未移動

竊賊在下手前通常會「監控」房子一段時間，研究四周環境以及主人作息。如果總是把車停在車道上，而有天晚上竊賊看到車不見了，他們就知道沒人在家。相反地，如果搭車去機場 ，而把車留在車道上，竊賊也會注意到車子好幾天沒有移動。為避免這種情況，最好讓鄰居、家人或朋友不時造訪，把他們的車停在車道上，甚至幫忙移動一下你的車。

郵箱信件滿出來了，很容易讓歹徒知道沒有人在家。Getty Images

3.報紙、郵件和包裹堆積未取

當門前出現一堆亞馬遜 的箱子時，就清楚地表明沒有人在家。報紙一堆丟在車道上，或者郵箱信件滿出來了，也是同樣的道理。解決辦法很簡單：不在家時，請人幫忙收信和報紙、包裹。

4.草坪乏人維護

如果離開家的時間較長，細心的「觀察者」會注意到平時修剪整齊的草坪變得有些雜亂。嘉布列建議，度長假時為防止竊賊入侵，可請人幫忙打理草坪。

5.大雪過後沒人鏟雪

許多人喜歡到陽光明媚的佛羅里達州 過冬，這也正是讓竊賊下手的好時機。如果冬天不在家，一場暴風雪 就很容易便暴露家中無人的事實；下雪後車道或前門積雪未清，正是提供給竊賊的明顯線索。和草坪一樣，最好在不在家時雇人打理；有幾組進出家門的腳印，也沒有什麼損失！