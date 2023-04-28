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一天當中 何時運動更增壽？

記者張聲肇/即時報導
一天當中，何時運動有差嗎？看你的目標為何，真的有差。Photo by Fitsum Admasu on Unsplash
一天當中，何時運動有差嗎？看你的目標為何，真的有差。Photo by Fitsum Admasu on Unsplash

一天當中，何時運動有差嗎？看你的目標為何，真的有差。

一般人運動的目的不外乎減重、增加肌肉、降低壓力。如果你只想讓自己感覺良好，「過好日子」的同時，健康地活長命些，長壽真的可以當做運動的目標。一天當中何時運動，最有助於達成這目標？答案是：下午。

「自然通訊」（Nature Communications）期刊最新研究報告說，下午運動比早上或傍晚以後運動，更能降低提早死亡的風險。這項大型研究，分析了9萬男女的資料。參與本研究的人，身上戴著活動追蹤器一個禮拜，按個人在不同時段運動，運動時間長短分組。經過七年，研究人員比較運動型態和死亡率的關係。

最不令人驚訝的關聯，可想而知：有做溫和到激烈運動的人，比很少運動的人長命。最讓人驚訝的呢？白天的中央時段溫和到激烈運動，真能讓人長壽。

研究發現，一般人，特別是男人和年長者，在早上11點到下午5點之間運動的話，各種原因死亡的風險大為降低，死於心血管疾病的風險也較低。這表示，下午運動的人，比早上或晚上運動的人，更不可能死於心臟病

研究人員根據上述幾項發現宣稱，某些時段運動「或許可以把每日運動的健康效益最大化」，特別是對長期健康的好處，過去從沒人確切提出這一點。

話說回來，只要有動，不管何時，都是好的。這是斗量車載、堆積如山的研究報告的結論。所以，不論你是早起鳥兒、午間戰士、傍晚慢跑者，都可享身體運動的無盡好處，何時運動就看個人喜好。

心臟病 肌肉 心血管疾病

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