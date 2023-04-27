在聯邦政府工作 哪個部門最棒？ 哪個部門最糟？

國家航空暨太空總署(NASA)。歐新社

非營利組織「公共服務夥伴關係」(The Partnership for Public Service)和波士頓諮詢集團(Boston Consulting Group)日前公布一項年度調查結果，讓聯邦政府職員評定哪一個單位擁有高昂的員工士氣，又有哪些需要改進。

這項調查於2022年夏季實施，當時正是許多機構需要做決策的時機，決定員工是否應該返回辦公室，或者繼續遠端工作。

評分依據三個問題的回覆計算，問題包括：「我推薦我的單位為一個好的工作場所」、「考量各種因素，你對你的工作是否感到滿意？」、「考量各種因素，你對你的工作單位是否滿意？」

以下的排名針對這份調查所定義的「大型機構」，即擁有1萬5000名以上員工的單位，研究結果由17個大型機構的總體排名以及在不同類別中的表現整理而成。

國家航空暨太空 總署(NASA )的總體分數最高，並且在幾個類別排名第一，如薪資、有效領導，但在生活與工作平衡方面則落後情報機構。

衛生與公共服務部(HHS)總體排名第二，但在薪資以及兩個有關多樣性和平等的子項目中排名第四，NASA在這些子項目則穩居首位。

國家情報機構(The Intelligence Community)總體分數排名第三，但在績效方面排名第五，在上級有效領導方面排名第四，NASA在這兩個子項目中再度坐穩冠軍寶座。

商務部 (Department of Commerce)總體排名第四，但在有效領導方面的賦權(empowerment)子項目排第12名，創新(innovation)排名第11，工作與生活平衡排名第9，薪資排名第8。

總排名第五的是退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs)，儘管分數很高，但在有效領導的主管項目得到第12名，生活與工作平衡排名第11，創新排名第8。

以下是排名前五及排名最後五個的聯邦政府部門：

前五名

1. 國家航空暨太空總署

2. 衛生與公共服務部

3. 國家情報機構

4. 商務部

5. 退伍軍人事務部

最後五名

13.國務院和海軍部平手

15. 司法部

16. 國土安全部

17. 社會安全局