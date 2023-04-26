脖子比臉老很多？皮膚專家說要避免做這幾件事

脖子的皮膚特別容易受到損害，姿勢不良、保養不足、陽光照射和頸部肌肉的弱化，都會加速老化。取自pexels

隨著年齡增長，或許許多人已發現，頸部皮膚的老化速度，比身體任何其他地方都快。加州大學舊金山 分校皮膚學教授毛洛（Theodora Mauro）說，脖子的皮膚特別容易受到損害，姿勢不良、保養不足、陽光照射和頸部肌肉 的弱化，都會加速老化。

皮膚外科醫生吉文（Katie Given）曾寫過關於下臉部和脖子皮膚老化的文章。她說，脖子的皮膚不像身體其他部位能夠癒合，那裡的皮膚較不能持久，幹細胞和其他幫助修復的組織也較少。如何減緩頸部皮膚的老化？吉文說，訣竅是「預防、預防、預防」。

脖子也需要防曬

毛洛說，陽光是脖子的敵人，許多老化跡象都可歸因於陽光照射。她說，哪怕皮膚只暴露在一點陽光下，紫外線A波就會傳達至皮膚的真皮層或內層，損害能產生膠原蛋白和彈性蛋白的細胞。

加州大學戴維斯醫學 中心皮膚科副教授阿格拜（Oma Agba）說，膠原蛋白有助於保持皮膚的緊緻，而彈性蛋白則有助於皮膚在拉伸後恢復原來形狀。她說，與身體其他部位如臉部和上臂相比，脖子的真皮層往往更薄。

阿格拜說，長期暴露在陽光下會產生更多皺紋，讓皮膚暗沈並出現曬斑。毛洛表示，大家往往忘記要在脖子擦防曬霜，其實保護這個部位與保護身體其他部位一樣重要。她建議每天用SPF值至少30的保濕防曬霜大量塗抹在脖子上，如果待在室外，更要在一天內定期補塗。

像對待臉一樣對待脖子

阿格拜表示，人們花許多心思保養臉部保養，定期使用精華液、保濕霜等，但頸部卻沒有得到太多的關注。她說，應該將脖子納入皮膚保養範圍，把臉部護膚品用在頸部。

隨著年齡增加，皮膚會喪失一定的保濕能力，毛洛說，脖子皮膚會變得乾燥、暗淡、不光滑，最好早晚都使用保濕霜，並避免使用含酒精的護膚品，因為會讓皮膚更加乾燥。她說，許多肥皂含有鹼性成分，也會破壞皮膚的pH值和水分屏障，如果某種產品讓皮膚感覺乾燥，這就是提醒你該改用其他產品了。

小心「烏龜頸」上身

阿格拜說，另一個讓脖子看起來更老的因素是長期使用筆記型電腦或平板、手機 時，養成伸長脖子或低頭的習慣。除了讓頸部酸痛和僵硬外，如果長時間保持這種姿勢，脖子和下巴容易出現橫紋。

毛洛說，為防止頸紋產生或加深，電腦和手機位置要擺放好，才不會長時間彎曲和扭動脖子。然而她也指出，改變姿勢對改善已產生的頸紋沒有任何幫助。

除了遵循上述正確做法外，毛洛說，重要的是避免吸菸，因為吸菸會傷害皮膚，此外應保持良好的健康。

吉文說，一些醫美療法，例如肉毒桿菌素或填充物，可以幫助收緊或豐滿皮膚，使其看起來更年輕；需要較長時間癒合的雷射治療或微針治療，也可有助解決皮膚變色、下垂、紋理和細小皺紋。她說，這些治療方法通常很貴，而且必須重複進行才能保持效果。