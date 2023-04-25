真的需要日走萬步？65歲以上減半也能有助健康

研究發現，隨著年齡增長，可以減少步數，但依然可以從中獲得好處。取自pexels

許多人都聽過，為了健康應該每天走1萬步，但其實這不是一個硬性規定。研究發現，隨著年齡增長，可以減少步數，但依然可以從中獲得好處。

麻州大學運動學助理教授帕魯奇（Amanda Paluch）說，如果超過60歲，或許可將1萬步的目標減少近半，一樣能保持健康，「沒有一個絕對神奇的數字」。

步行的好處

2022年發表在「刺胳針 公共衛生」（Lancet Public Health）雜誌上的一項大型研究，科學家們發現，隨著每天步數的增加，過早死亡的風險也會下降。例如，每天走大約5千8百步的人與每天只走約3千6百步的人相比，過早死亡的風險降低40%。

即使走不到1萬步，也可能有其他好處。在2022年的另一項研究顯示，每天走不到4千步與降低罹患失智 症風險有關。這項對70歲年長者的研究，每天走4千5百步或更多的人比那些不太活動的人罹患糖尿病的風險低59%，但下降幅度在走8千步時便趨平緩。

心臟病 和癌症 的風險也遵循類似模式，超過1萬步後，便不確定對身體是否有更大的好處。自然醫學 雜誌2022年的一項研究顯示，步數多還可能與降低睡眠呼吸中止症、胃食道逆流、憂鬱和肥胖症的風險有關。

步數目標和年齡

帕魯奇說，每過十年，可能每天需要的步數就會減少。例如在「刺胳針」的研究中，年輕的成年人在走超過8千到1萬步時，未顯示對死亡率有實質的好處；但對60歲以上的人來說，邊際效益遞減點出現在6千到8千步。這可能是因為一定的運動量，如步行半英里，對一般70歲的人來說，可能比40歲的人更費勁。

建立個人計畫

想要增進健康，並沒有最低步數的限制。帕魯奇說，每增加1千到2千步可對健康帶來好處，特別是那些活動量較低的人。"

田納西大學名譽教授巴塞特（David R. Bassett）說，要想知道自己的步數目標，首先算出平均一個星期裡走了多少步；然後將每日平均數增加500到1千，一旦能在一周內達到這個目標，再增加500到1千步。如果是60歲或以上的人，可持續增加每日步數，直至6千到8千步；如果是年輕人，可增加至8千到1萬步。

如果已經達到最高目標，便繼續保持；如果覺得自己可以做得更多，就去做吧。如果不能達到某個目標，也不用擔心，巴塞特說，做自己有能力做的事，只要有運動，就會得到一些好處。